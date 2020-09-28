Гвінет Пелтроу влаштувала голу фотосесію у свій день народження: гаряче фото (18+)

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу відзначила свій день народження. У неділю, 27 вересня кінозірці виповнилося 48 років. І з цієї нагоди красуня порадували своїх шанувальників пікантним кадром.

Так, на честь святкування дня народження Гвінет Пелтроу вирішила показати свої стрункі форми.Зірка опублікувала в Instagram відверте фото, на якому позує повністю голою на природі. Груди красуня прикрила рукою.

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У підписі іменинниця подякувала всім за привітання, не забувши згадати свій бренд Goop і новий продукт – крем-олійка для тіла.

"У своєму святковому костюмі сьогодні. Спасибі всім за привітання з днем ​​народження і спасибі за приголомшливе нову крем-олійку для тіла від Goop, яка дозволила мені думати, що я все ще можу зняти з себе одяг", – написала Пелтроу.

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