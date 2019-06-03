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Червоний парад: понад 750 тисяч фанів вийшли на вулиці привітати Ліверпуль
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Англійський Ліверпуль став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2018/2019, завоювавши трофей вшосте у своїй історії. Дивіться, як зустріли улюблену команду в рідному Ліверпулі!
Після повернення з Мадрида, в Ліверпулі почався чемпіонський парад команди. Автобус "червоних" проїхав вулицями міста, заповненим уболівальниками клубу. Як повідомляє BBC, на вулиці вийшли понад 750 тисяч шанувальників!
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"Ми завоювали трофей і будемо продовжувати боротися за нові. Ми на сто відсотків прагнемо до нових перемог, і я можу сказати, що для цих хлопців це тільки початок. Вони в тому прекрасному віці, коли найкращий час в кар'єрі у них попереду", – заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.
Автобус з відкритим верхом, з даху якого натовп вітали футболісти, по черзі піднімаючи в повітря заповітний кубок, повільно проїхав до набережної через центр міста, потопаючи в червоному, кольорі англійської команди. У повітря летіли червоні конфеті, над натовпом піднімався червоний дим фаєрів і майоріли червоні прапори уболівальників... також традиційно одягнених в червоне.
Ліверпуль вшосте став переможцем турніру. Раніше команда завойовувала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 і 2005 роках. Клуб також є триразовим переможцем Кубка УЄФА (1973, 1976, 2001) і Суперкубка УЄФА (1977, 2001, 2005).
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