Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

Червоний парад: понад 750 тисяч фанів вийшли на вулиці привітати Ліверпуль

  • 16
Ліверпуль вшосте став переможцем турніру - фото 1
Ліверпуль вшосте став переможцем турніру / twitter

Англійський Ліверпуль став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2018/2019, завоювавши трофей вшосте у своїй історії. Дивіться, як зустріли улюблену команду в рідному Ліверпулі!

Після повернення з Мадрида, в Ліверпулі почався чемпіонський парад команди. Автобус "червоних" проїхав вулицями міста, заповненим уболівальниками клубу. Як повідомляє BBC, на вулиці вийшли понад 750 тисяч шанувальників!

І ще: Названо божевільний рекорд, який Ліверпуль побив в Лізі чемпіонів

"Ми завоювали трофей і будемо продовжувати боротися за нові. Ми на сто відсотків прагнемо до нових перемог, і я можу сказати, що для цих хлопців це тільки початок. Вони в тому прекрасному віці, коли найкращий час в кар'єрі у них попереду", – заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Червоний парад: понад 750 тисяч фанів вийшли на вулиці привітати Ліверпуль - фото 331641

Червоний парад: понад 750 тисяч фанів вийшли на вулиці привітати Ліверпуль - фото 331642

Червоний парад: понад 750 тисяч фанів вийшли на вулиці привітати Ліверпуль - фото 331643

Червоний парад: понад 750 тисяч фанів вийшли на вулиці привітати Ліверпуль - фото 331644

Червоний парад: понад 750 тисяч фанів вийшли на вулиці привітати Ліверпуль - фото 331645

Автобус з відкритим верхом, з даху якого натовп вітали футболісти, по черзі піднімаючи в повітря заповітний кубок, повільно проїхав до набережної через центр міста, потопаючи в червоному, кольорі англійської команди. У повітря летіли червоні конфеті, над натовпом піднімався червоний дим фаєрів і майоріли червоні прапори уболівальників... також традиційно одягнених в червоне.

Ліверпуль вшосте став переможцем турніру. Раніше команда завойовувала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 і 2005 роках. Клуб також є триразовим переможцем Кубка УЄФА (1973, 1976, 2001) і Суперкубка УЄФА (1977, 2001, 2005).

Читайте також: Тоттенхем – Ліверпуль: курйозне відео, як напівоголена фанатка вибігла на поле

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 31 травня, 18:55
  • 412
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1397
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1510135
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт