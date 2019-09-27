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Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото)

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Кіт Чако танцює крутіше за хореографів - фото 1
Кіт Чако танцює крутіше за хореографів / instagram.com/wakaponsan

Коти вже давно підкорили інтернет своїм чарівним виглядом та дивацькими вчинками, однак цей пухнастик став зіркою завдяки танцювальним талантам. Здається, домашній любленець танцює краще, аніж більшість людей, принаймні, на фото.

Знайомтесь, Чако (Chaco) – 3-річний кіт з Японії, яки знайшов власну нішу. Цю тваринку можна з легкістю назвати хореографом, адже фото Чако у різних позах, які нагадують танцювальні рухи, викликають справжній шквал захоплених коментарів. Від балету та брейкдансу – харизматичний кіт точно вкраде ваше серденько, як і ще понад 20 тисяч підписників на його профілі в соцмережі Instagram.

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Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357841

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357842

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Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357844

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Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357847

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Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357849

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Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357852

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357853

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357854

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357855

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357856

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357857

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357858

Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото) - фото 357859

Джерело фото: instagram.com/wakaponsan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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