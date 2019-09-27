Гуру танців: кішка з Японії стала зіркою мережі (фото)

Коти вже давно підкорили інтернет своїм чарівним виглядом та дивацькими вчинками, однак цей пухнастик став зіркою завдяки танцювальним талантам. Здається, домашній любленець танцює краще, аніж більшість людей, принаймні, на фото.

Знайомтесь, Чако (Chaco) – 3-річний кіт з Японії, яки знайшов власну нішу. Цю тваринку можна з легкістю назвати хореографом, адже фото Чако у різних позах, які нагадують танцювальні рухи, викликають справжній шквал захоплених коментарів. Від балету та брейкдансу – харизматичний кіт точно вкраде ваше серденько, як і ще понад 20 тисяч підписників на його профілі в соцмережі Instagram.

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Джерело фото: instagram.com/wakaponsan

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