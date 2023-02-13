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Гурт T.HUTSULS представляє свій дебютний альбом "Гуцули"

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Гурт T.HUTSULS представляє свій дебютний альбом "Гуцули" - фото 1

Гурт T.HUTSULS ("Трушні" Гуцули з Коломиї) випустив свій дебютний альбом під назвою "Гуцули". Ця перша збірка проєкту, заснованого восени 2021 року на Прикарпатті, об'єднала 10 пісень. Слухайте!

Кілька із пісень – "Нічна", "Не мала", "Сум вівчара" – за останній рік посіли провідні місця у серцях слухачів – завдяки всеукраїнським радіоротаціям, драйвовим кліпам, місцям у чартах на цифрових музичних платформах і популярності серед користувачів соцмереж, зокрема у ТікТоку.

І ще: Інтерв'ю з T.HUTSULS – про початок становлення, самобутність і місію колоритного гурту

Альбом T.HUTSULS "Гуцули" доступний на всіх цифрових платформах за ЦИМ посиланням.

Дотримуючись концепції поєднувати сучасний саунд з унікальними звуками гуцульських народних інструментів (цимбалів, трембіти, дримби, сопілки, флояри, дуди та ін.), T.HUTSULS помітно вирізняються на сучасній етно-поп-сцені в Україні. Автентика, стильно переплетена із трендами у музиці, завдяки "трушним" Гуцулам з Коломиї завойовує все більше молодшу аудиторію. А це саме те, чого прагне гурт, – творити актуальну музику, в якій живе наше, українське, коріння.

Творити в умовах великої війни – непросто. Але вже перші кроки проєкту T.HUTSULS показують, наскільки український музичний ринок та інформаційний простір загалом потребують нової музики, нових облич, нової енергетики. Засилля російської попси – у минулому. І молодий слухач зараз як ніколи раніше відкритий до сприйняття свого, рідного, українського. І це теж фронт, на якому ще донедавна перемагав ворог. Після релізу альбому "Гуцули" на T.HUTSULS чекає дуже насичений рік – рік сміливих експериментів у музиці та викликів індустрії, яка, сподіваюся, от-от почне ставати на ноги", – каже засновник культурологічного руху Hutsul Planet і генеральний продюсер гурту T.HUTSULS Михайло Балух.

Альбом "Гуцули" від T.HUTSULS – це "Нічна", "По цимбалах", "Гуцули", "Не мала", "Мальована пісня", "Сум вівчара", "Коло", "Хвилями", "Веснянка" і як бонус-трек – "Вітер свободи" від Hutsul Planet feat. T.HUTSULS. Усі ці пісні створені креативною командою масштабного культурологічного руху Hutsul Planet і спродюсовані на студії Hutsul Planet Records у Коломиї.

Слухайте альбом T.HUTSULS "Гуцули":

T.HUTSULS – це не просто команда креативних однодумців, ми уже наче сім'я! Кожна пісня, яка у нас народжується, йде із глибин наших сердець. Вона натхненна гуцульською культурою і красою українських Карпат. Традиції гуцулів ми подаємо сучасно, стильно, неординарно, драйвово! І дуже радіємо, що з кожним днем тих, хто завдяки нашим пісням закохується у все гуцульське, стає все більше і більше. Творимо спільну енергетику, правдиву! Альбом "Гуцули" – своєрідний підсумок наших перших кроків у світі музики", – розповідає вокалістка гурту Алекса Цимбал.

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