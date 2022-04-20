Гурт Simple Plan випустив пісню на підтримку України: дивіться кліп, знятий українцем

Музика – ще один інструмент, який допомагає нести в маси меседжі, що закликають припинити війну в Україні. До підтримки українського народу долучився й рок-гурт Simple Plan з Канади.

Так, канадські музиканти з Simple Plan присвятили протистоянню українців та їхній боротьбі за свою свободу й незалежність нову пісню "Wake Me Up". Кліп на трек зняв українець. За сюжетом це історія української сім'ї під час бойових дій.

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Коли ми побачили перші кадри з війни в Україні, ми відчули себе такими розбитими та безсилими. Вплив на маленьких дітей та сім'ї був особливо руйнівним, і ми захотіли зробити щось, щоб допомогти, – розповіли артисти.

Ідея створення кліпу виникла у гурту після спілкування з їхнім добрим другом та режисером українського походження Дженсеном Ноєном. Усі отримані за пісню та кліп гроші музиканти обіцяють передати програмі допомоги Україні ЮНІСЕФ.

Simple Plan – Wake Me Up: дивіться кліп онлайн

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