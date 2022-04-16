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Рок-гурт Sonic Youth випустив запис виступу з Києва, зібрані кошти – на допомогу Україні
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Рок-гурт Sonic Youth виступили в Києві 14 квітня 1989 року у Будинку культури. Зараз музиканти виклали лайв-альбом цього виступу зі столиці України. Охочі можуть придбати його, а гроші перерахують організації World Central Kitchen.
Запис концерту є у платному доступі на платформі bandcamp. Придбати альбом з живим виступом гурту можна за 10 доларів. Усі зібрані кошти передадуть благодійній організації, яка годує українських переселенців.
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Музиканти розповіли, що це був їхній перший досвід вильоту в колишню СРСР, де вони дали концерти у Вільнюсі, Ленінграді, Москві та Києві. Після цього концерту в Києві, Sonics залишили незабутнє враження. Це були справжні звуки свободи для присутніх, серед яких був Євген Гутц з Гоголя Борделло. Він назавжди змінився після цього.
"Це шоу SY Kyiv змінило життя всіх музикантів, які були там… ми вже були налаштовані на Nick Cave, Einsturzende Neubauten, S Pistols та Discharge, але це були нові вітаміни, які нам потрібні. Я прийняв рішення відвідати Нью-Йорк саме там", – розповів Євген Гуц з Гоголя Борделло.
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