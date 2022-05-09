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Гурт Rock-H виступить у Львові на підтримку ЗСУ

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Гурт Rock-H виступить у Львові на підтримку ЗСУ - фото 1

Організатори концерту Lutsyshyn Promo і Promotions повідомляють, що 14 травня о 17:00 у Lviv Dovzhenko Centre відбудеться концерт гурту "Rock-H". Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Артисти підготували нові композиції та збагачене концертне звучання. Звичайно, лунатимуть й улюблені пісні від "Рокаш".

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Усі кошти перекажуть у фонд на підтримку Збройних Сил України.

"Рокаш" створили свій власний музичний стиль – підкарпатський рок. Вони одними з перших вивели закарпатський діалект на велику сцену. На творчому рахунку музикантів 4 альбоми, майже 30 кліпів, сотні концертів, тисячі відданих шанувальників.

Гурт Rock-H виступить у Львові на підтримку ЗСУ - фото 504941

"Потужні гітарні рифи та розгорнуті фортепіанні партії не дають нікому встояти на місці. Усі слухачі відзначають, що живий виступ гурту вражає набагато більше за аудіозапис", – запрошують послухати підкарпатський рок наживо організатори.

Концерти гурту "Rock-H" завжди драйвові, щирі та енергетично заряджені. Це справжнє дійство, яке переносить слухача до карпатських гір, сповнених народних співанок, легінської сили та дівочої вроди.

Rock-H / Рокаш – Бо вже весна:

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