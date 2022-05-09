Гурт Rock-H виступить у Львові на підтримку ЗСУ

Організатори концерту Lutsyshyn Promo і Promotions повідомляють, що 14 травня о 17:00 у Lviv Dovzhenko Centre відбудеться концерт гурту "Rock-H". Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Артисти підготували нові композиції та збагачене концертне звучання. Звичайно, лунатимуть й улюблені пісні від "Рокаш".

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Усі кошти перекажуть у фонд на підтримку Збройних Сил України.

"Рокаш" створили свій власний музичний стиль – підкарпатський рок. Вони одними з перших вивели закарпатський діалект на велику сцену. На творчому рахунку музикантів 4 альбоми, майже 30 кліпів, сотні концертів, тисячі відданих шанувальників.

"Потужні гітарні рифи та розгорнуті фортепіанні партії не дають нікому встояти на місці. Усі слухачі відзначають, що живий виступ гурту вражає набагато більше за аудіозапис", – запрошують послухати підкарпатський рок наживо організатори.

Концерти гурту "Rock-H" завжди драйвові, щирі та енергетично заряджені. Це справжнє дійство, яке переносить слухача до карпатських гір, сповнених народних співанок, легінської сили та дівочої вроди.

Rock-H / Рокаш – Бо вже весна:

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