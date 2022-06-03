Гурт "Піккардійська Терція" заспіває у Львові в укритті на підтримку ЗСУ

У четвер, 9 червня, у Львові, в укритті на !FESTrepublic, відбудеться благочинний сольний концерт у підтримку ЗСУ вокальної формації "Піккардійська Терція". Початок концерту – о 18:30. Захід відбудеться із дотриманням усіх норм воєнного часу, відтак слухачі будуть у цілковитій безпеці.

Від початку повномасштабної війни росії проти України "піккардійці" борються за українську землю на різних волонтерських фронтах. Крім того, від кінця лютого "Піккардійська Терція" зробила кілька патріотичних прем'єр, зокрема пісень "Йде українське військо" та "Гей, соколи" (українською і польською мовами), а також взяла участь у кількох благодійних музичних марафонах у підтримку ЗСУ. І ось, врешті, формація знову збереться у повному складі – і дасть сольний концерт у рідному Львові.

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"Наше головне покликання – музична творчість. Відтак концерт 9 червня у Львові повинен морально підтримати як львів'ян, так і тих українців, які тимчасово покинули свої домівки та перебувають у місті Лева. Заспіваємо пісні, які навіяні війною та її перебігом, але в яких немає ані краплини песимізму. Додамо слухачам ще більшої віри у нашу перемогу. Водночас зробимо свій внесок і в матеріальну підтримку ЗСУ: кожен придбаний квиток на наш концерт наблизить перемогу України, яка обов'язково буде – силами української армії та українського духу", – каже художній керівник вокальної формації "Піккардійська Терція" Володимир Якимець.

Крім того, під час концерту "Терції" 9 червня у !FESTrepublic відбудеться благодійний аукціон, на якому колектив виставить один із найулюбленіших своїх подарунків – унікальну футболку ФК "Дніпро", яку "піккардійцям" на концерті у Дніпрі у травні 2015 року подарував головний тренер цієї команди Мирон Маркевич, з яким у "Терції" давня дружба. На цій футболці є автографи усіх гравців золотого складу "Дніпра", зокрема Євгена Коноплянки, Артема Федецького, Дениса Бойка, Руслана Ротаня та інших.

"Буквально за тиждень після цього концерту і цього подарунка команда змагалася у фіналі Ліги Європи, що проходив у Варшаві на Національному стадіоні. Надіємося, поціновувачі клубу "Дніпро", придбавши наш лот, матимуть можливість отримати достойну згадку на все життя про перемоги славетної команди та всього українського футболу, а ЗСУ – ще більше коштів на свої потреби та нашу оборону. Кожен же бо бореться на своєму місці – задля спільної великої перемоги", – пригадує 2015-ий рік Володимир Якимець.

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