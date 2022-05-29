Буремні вірші: українські зірки читають щемкі поезії про війну

Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Павло Шилько та Олег Панюта прочитали проникливі вірші українців у рамках артпроєкту. Усі поезії написані після 24 лютого 2022 року. Слухайте буремні вірші!

Продюсер Павло Шилько став ініціатором та започаткував артпроєкт "Буремні вірші", до якого долучилися українські зірки. У цьому проєкті знаменитості озвучують поезії українських поетів, написані в перші три місяці війни, яку розв'язала росія на території України.

І ще: Дударик презентує новий проєкт "Прийняття": співають пісні, які росіяни вкрали в українців

Перші знаменитості, які зачитали вірші україців, – Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук та Олег Панюта. Надалі до проєкту долучаться Алла Мазур, Монатік, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші знаменитості.

Артпроєкт ще триває, тож ви можете приєднуватися і надіслати свої роботи на електронну пошту buremni2022@gmail.com

Зараз озвучили вже такі "Буремні вірші":

Вірш "Страта" Ігоря Дрижчаного (читає Маша Єфросиніна)

Вірш "Доктор" Тоні Кузьмич (читає Павло Шилько)

Вірш "Коли закінчиться війна" Ангеліни Дрьомової (читає Володимир Остапчук)

Вірш "Тут ходили колись трамваї" Олени Татьянченко (читає Олег Панюта)

Слухати Буремні вірші:

До теми: Замість тюрми: суд зобов'язав зловмисника вивчити гімн, Конституцію та українські вірші