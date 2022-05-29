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війна Kalush

Буремні вірші: українські зірки читають щемкі поезії про війну

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Буремні вірші: українські зірки читають щемкі поезії про війну - фото 1

Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Павло Шилько та Олег Панюта прочитали проникливі вірші українців у рамках артпроєкту. Усі поезії написані після 24 лютого 2022 року. Слухайте буремні вірші!

Продюсер Павло Шилько став ініціатором та започаткував артпроєкт "Буремні вірші", до якого долучилися українські зірки. У цьому проєкті знаменитості озвучують поезії українських поетів, написані в перші три місяці війни, яку розв'язала росія на території України.

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Перші знаменитості, які зачитали вірші україців, – Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук та Олег Панюта. Надалі до проєкту долучаться Алла Мазур, Монатік, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші знаменитості.

Артпроєкт ще триває, тож ви можете приєднуватися і надіслати свої роботи на електронну пошту buremni2022@gmail.com

Зараз озвучили вже такі "Буремні вірші":

  • Вірш "Страта" Ігоря Дрижчаного (читає Маша Єфросиніна)
  • Вірш "Доктор" Тоні Кузьмич (читає Павло Шилько)
  • Вірш "Коли закінчиться війна" Ангеліни Дрьомової (читає Володимир Остапчук)
  • Вірш "Тут ходили колись трамваї" Олени Татьянченко (читає Олег Панюта)

Слухати Буремні вірші:

До теми: Замість тюрми: суд зобов'язав зловмисника вивчити гімн, Конституцію та українські вірші

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