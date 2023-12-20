Гурт Molodi презентує трек "Краплями" про втрачене кохання

Український гурт Molodi презентував аудиторії новий ліричний трек. "Краплями" вже доступний на всіх музичних платформах.

Молоді музиканти з Маріуполя Кирило та Іван представляють ліричну пісню "краплями". Автори занурюють слухача в романтичні спогади з особистого життя, що перетворюються на історію головного героя треку.

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За сюжетом кліпу головний герой їде під дощем темним містом. Краплі стікають по склу, мов сліди минулого. Ліричний герой відчуває тугу за стосунками, які скінчились.

Він згадує минулі дні та ночі, які колись були наповнені коханням і щастям, і відчуває непереборне бажання знову відновити втрачений зв'язок. Озираючись назад, ліричний герой сподівається, що кохана людина ще раз зігріє його серце.

Втілити задум пісні у відео нам допоміг режисер Олександр Господінов. У ньому ми знялися вдвох, але в окремих мізансценах. Два незнайомці, які за різних обставин переживають одні й ті самі емоції після розставання з коханою людиною. Сподіваємось, ця історія знайде відгук у серцях наших слухачів, – розповів гурт MOLODI.

За словами хлопців, зараз вони обидва перебувають у щасливих стосунках, а в пісні відображають згадки давніх років. У своїй творчості музиканти часто вдаються до ностальгії й використовують сюжети й образи з минулого.

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