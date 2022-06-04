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Гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України

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Гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України - фото 1

Рок-гурту Metallica вдалося за два місяці зібрав мільйон доларів. Ці кошти збирали для того, щоб переказати на потреби України та українців.

Від 4 квітня гурт Metallica розпочав двомісячну кампанію зі збору коштів. Гроші збирали на ініціативу #ChefsForUkraine від World Central Kitchen.

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Усі зібрані кошти скерують гуманітарній організації World Central Kitchen, яка допомогла приготувати в Україні 28 мільйонів обідів за три місяці.

Музиканти наполягають, що не змогли б зібрати таку суму без підтримки своїх фанів #MetallicaFamily. Разом вони досягли мети у 1 000 000 доларів!

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