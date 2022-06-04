Гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України

Рок-гурту Metallica вдалося за два місяці зібрав мільйон доларів. Ці кошти збирали для того, щоб переказати на потреби України та українців.

Від 4 квітня гурт Metallica розпочав двомісячну кампанію зі збору коштів. Гроші збирали на ініціативу #ChefsForUkraine від World Central Kitchen.

І ще: Гурт Rammstein розгорнув прапор України на сцені під час концерту в Цюріху

Усі зібрані кошти скерують гуманітарній організації World Central Kitchen, яка допомогла приготувати в Україні 28 мільйонів обідів за три місяці.

Музиканти наполягають, що не змогли б зібрати таку суму без підтримки своїх фанів #MetallicaFamily. Разом вони досягли мети у 1 000 000 доларів!

До теми: Біллі Айліш виступила з українським прапором від Jerry Heil