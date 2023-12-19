Гурт Корупція презентував мініальбом "Перша Леді"

Проєкт Міші Крупіна гурт Корупція випустив мініальбом на п’ять треків "Перша Леді". Це відверте і щире зізнання Міші таємничій коханій.

Український гурт Корупція презентував новий україномовний мініальбом. Кліп до пісні "Перша Леді" вже оцінили у мережі.

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Пісня "Перша Леді" присвячена таємничій коханій співака. Хто ця муза співака невідомо. До речі, у кліпі на цю пісню образ жінки так само залишається загадковим.

Пісню “Перша леді” я присвятив своїй коханій. Так, я закохався, – говорить артист.

Кліп до пісні зняв відомий український кліпмейкер Віктор Скуратовський. Він відомий своїми роботами для гуртів “Антитіла”, “Скай”, “Без Обмежень”, “Друга ріка”, а також для таких артистів, як: Христина Соловій, Саша Чемеров, Сергій Жадан, ACAФАТОV тощо.

Першу Леді ми вирішили показати силуетно, аби не об’єктивізувати та не сексуалізувати образ жінки. Нехай вона буде в уяві кожного своя, – коментує Міша Крупін.

Інші чотири пісні – це рімейки відомих пісень Корупції. Наприклад трек "Красный бархат" тепер переосмислений під назвою "Я знов у Харкові". Також пісня "Метёт" отримала нове дихання, і тепер ти зможеш її почути на стрімінгових платформах під назвою "Завірюха".

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