ANGELA дарує усім українцям магічну зимову пісню "Новий рік"

Співачка ANGELA презентує добру та святкову пісню "Новий рік", яка подарує вам теплі емоції та побажання. Артистка переконана, що її повинні прослухати не тільки у великих містах, а й в найдальших глибинках України.

За словами виконавиці, коли всі прослухають її трек "Новий рік", настане по-справжньому чарівний час для всієї країни.

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Виконавиця хоче подарувати Україні нову пісню зі святковою назвою "Новий рік". Для України наступний рік повинен бути дійсно абсолютно новим, роком без війни, без сліз, без політичних чвар.

Я впевнена, що після того, як цю пісню прослухають всі українці, настане чарівний час і в нашу країну прийде світле, яскраве, веселе і прекрасне життя. Я впевнена, що ця пісня чарівна, і вона принесе удачу кожному з нас і всій Україні. Нехай забудуться зло і образи, недобре слово тяжче за камінь. Нехай повернеться наша надія, яку ми безнадійно шукаємо, – розповідає ANGELA.

Пісня "Новий рік" чарує своєю мелодією та настроєм. Композиція проголошує вічні цінності кожного українця: сім’я, віра та Батьківщина.

Я хотіла б, щоб ця пісня звучала в кожному будинку за святковим столом і під час всієї низки свят. Саме вона здатна об'єднати нашу Україну від сходу до заходу, від півдня до півночі. Записала її в подарунок українцям. Запальна українська новорічна музика – саме те, що змусить вас танцювати без грама алкоголю! І пам’ятайте, що свята треба проводити у сімейному колі, там співається: «…ми зібралися сімʼєю разом з піснею моєю веселитися, співать Новий рік вже зустрічать!, – ділиться співачка.

Проста та весела новорічна пісня "Новий рік" стане ідеальним фоном для теплих розмов у колі друзів. Адже саме під час новорічних і різдвяних свят ми часто відчуваємо себе дітьми, радіємо простим речам, посмішкам, згадуємо дитинство і намагаємося зробити свята незабутніми.

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