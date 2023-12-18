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ANGELA дарує усім українцям магічну зимову пісню "Новий рік"
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Співачка ANGELA презентує добру та святкову пісню "Новий рік", яка подарує вам теплі емоції та побажання. Артистка переконана, що її повинні прослухати не тільки у великих містах, а й в найдальших глибинках України.
За словами виконавиці, коли всі прослухають її трек "Новий рік", настане по-справжньому чарівний час для всієї країни.
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Виконавиця хоче подарувати Україні нову пісню зі святковою назвою "Новий рік". Для України наступний рік повинен бути дійсно абсолютно новим, роком без війни, без сліз, без політичних чвар.
Я впевнена, що після того, як цю пісню прослухають всі українці, настане чарівний час і в нашу країну прийде світле, яскраве, веселе і прекрасне життя. Я впевнена, що ця пісня чарівна, і вона принесе удачу кожному з нас і всій Україні. Нехай забудуться зло і образи, недобре слово тяжче за камінь. Нехай повернеться наша надія, яку ми безнадійно шукаємо, – розповідає ANGELA.
Пісня "Новий рік" чарує своєю мелодією та настроєм. Композиція проголошує вічні цінності кожного українця: сім’я, віра та Батьківщина.
Я хотіла б, щоб ця пісня звучала в кожному будинку за святковим столом і під час всієї низки свят. Саме вона здатна об'єднати нашу Україну від сходу до заходу, від півдня до півночі. Записала її в подарунок українцям. Запальна українська новорічна музика – саме те, що змусить вас танцювати без грама алкоголю! І пам’ятайте, що свята треба проводити у сімейному колі, там співається: «…ми зібралися сімʼєю разом з піснею моєю веселитися, співать Новий рік вже зустрічать!, – ділиться співачка.
Проста та весела новорічна пісня "Новий рік" стане ідеальним фоном для теплих розмов у колі друзів. Адже саме під час новорічних і різдвяних свят ми часто відчуваємо себе дітьми, радіємо простим речам, посмішкам, згадуємо дитинство і намагаємося зробити свята незабутніми.
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