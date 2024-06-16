Дует Bloom Twins презентує мініальбом Transformer: про війну в Україні та невдалі стосунки

Дует українських близнючок Bloom Twins презентує новий EP-альбом Transformer, більшість треків з якого спродюсовані Семом Гаррісом з гурту X Ambassadors.

Transformer підкреслює неймовірну силу людського духу долати виклики та ставати сильнішими й стійкішими. Альбом вже доступний на всіх музичних платформах.

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Головною композицією ЕР став однойменний трек Transformer, який розповідає захоплюючу історію про те, як біль і труднощі перетворюються на силу та трансформацію. Це більше ніж просто трек, це смілива заява про непокору та оновлення, яка надихає слухачів відкрити свою внутрішню силу для перемоги над своїми труднощами.

Наш фокус-трек Transformer – це трек про пошук сил у найтемніших місцях, це нагадування про те, що ми всі маємо здатність перетворювати біль на щось могутнє та прекрасне. Ми хотіли написати трек, який відображає те, що коли ми вважаємо щось зламаним у собі, серед нас є частина, яка може піднятися та відновити. Це про силу адаптуватися та повернутися сильнішими, незалежно від того, що кидає на нас життя, – коментують близнючки.

Кожен трек з ЕР Transformer має власні приховані сенси, які можна легко зрозуміти прослухавши альбом від початку й до кінця. Головна концепція, яка об’єднує треки в один ЕР альбом, полягає у боротьбі з викликами, які супроводжують нас впродовж усього життя: тут і війна в рідній країні, розтавання і складні стосунки з коханими, а також маніфест сміливого життя.

Ми як артисти, відчуваємо відповідальність перед суспільством та нашими слухачами, доносячи правильні меседжі своєю творчістю та позицією. Потрібно мовчати, коли у твоїй країні війна і не засуджувати загарбників? Звісно, що не потрібно мовчати, варто нагадувати про це всьому світу, коли в тебе є все для цього. Потрібно мовчати, коли поруч з тобою аб’юзер? Ні в якого разі. Наш Transformer – мініальбом суспільно важливих історій, які трапляються з кожним із нас. Артисти – це такі ж звичайні люди, які хочуть бути щасливими й для цього перш за все потрібно бути чесним перед самим собою, – розповідають Bloom Twins про свій ЕР Transformer.

Нагадаємо, що наприкінці травня Bloom Twins презентували рок-сингл Your Type, про свій особистий досвід розтавання з коханими людьми. Your Type одна з найулюбленіших пісень дуету для їхнього зіркового шанувальника – Ленні Кравіца, яку він ексклюзивно слухає вже кілька років.

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