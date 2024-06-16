На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дует Bloom Twins презентує мініальбом Transformer: про війну в Україні та невдалі стосунки
-
- 20
Дует українських близнючок Bloom Twins презентує новий EP-альбом Transformer, більшість треків з якого спродюсовані Семом Гаррісом з гурту X Ambassadors.
Transformer підкреслює неймовірну силу людського духу долати виклики та ставати сильнішими й стійкішими. Альбом вже доступний на всіх музичних платформах.
Цікаво: Трек з літнім вайбом: виконавець Khayat презентував нову пісню "I Will"
Головною композицією ЕР став однойменний трек Transformer, який розповідає захоплюючу історію про те, як біль і труднощі перетворюються на силу та трансформацію. Це більше ніж просто трек, це смілива заява про непокору та оновлення, яка надихає слухачів відкрити свою внутрішню силу для перемоги над своїми труднощами.
Наш фокус-трек Transformer – це трек про пошук сил у найтемніших місцях, це нагадування про те, що ми всі маємо здатність перетворювати біль на щось могутнє та прекрасне. Ми хотіли написати трек, який відображає те, що коли ми вважаємо щось зламаним у собі, серед нас є частина, яка може піднятися та відновити. Це про силу адаптуватися та повернутися сильнішими, незалежно від того, що кидає на нас життя, – коментують близнючки.
Кожен трек з ЕР Transformer має власні приховані сенси, які можна легко зрозуміти прослухавши альбом від початку й до кінця. Головна концепція, яка об’єднує треки в один ЕР альбом, полягає у боротьбі з викликами, які супроводжують нас впродовж усього життя: тут і війна в рідній країні, розтавання і складні стосунки з коханими, а також маніфест сміливого життя.
Ми як артисти, відчуваємо відповідальність перед суспільством та нашими слухачами, доносячи правильні меседжі своєю творчістю та позицією. Потрібно мовчати, коли у твоїй країні війна і не засуджувати загарбників? Звісно, що не потрібно мовчати, варто нагадувати про це всьому світу, коли в тебе є все для цього. Потрібно мовчати, коли поруч з тобою аб’юзер? Ні в якого разі. Наш Transformer – мініальбом суспільно важливих історій, які трапляються з кожним із нас. Артисти – це такі ж звичайні люди, які хочуть бути щасливими й для цього перш за все потрібно бути чесним перед самим собою, – розповідають Bloom Twins про свій ЕР Transformer.
Нагадаємо, що наприкінці травня Bloom Twins презентували рок-сингл Your Type, про свій особистий досвід розтавання з коханими людьми. Your Type одна з найулюбленіших пісень дуету для їхнього зіркового шанувальника – Ленні Кравіца, яку він ексклюзивно слухає вже кілька років.
І ще: Про вміння говорити один з одним: Tember Blanche та The Budchuk записали пісню "Телепат"
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось
- 10 червня
-
18:30Хліб в Україні суттєво подорожчає та змінить смак: у чому причина