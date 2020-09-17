Блогер навчив свого собаку проходити Call of Duty: дивіться, що з того вийшло

Собаки значно розумніші, ніж нам здається. І це підтверджує наш новий герой, котрий навчив свого кудлатого улюбленця "рубатися" в комп'ютерні ігри. Зокрема, пес грав в Call of Duty: Modern Warfare.

Вілл Арчер опублікував на своєму YouTube-каналі відео. Блогер розповів, як він навчив свою собаку Роузі грати у Warzone – розрахований на багатьох користувачів режим Call of Duty: Modern Warfare (2019).

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Звичайно, не обійшлося без наочної демонстрації гри собаки:

Арчер використовував клавіатуру, до якої прикріпив дві пластини: ліва відповідала за ходьбу, а права – за стрілянину. З обома завданнями собака впоралася відмінно, наскільки це можливо для тварини. За поворот голови персонажа відповідав сам Арчер.

Їм вдалося підібрати зброю і навіть зробити два убивства. Правда не зовсім чесно, але кого це хвилює, коли грає милий чотирилапий друг?

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