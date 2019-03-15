Грумер пояснив, чому його послуги дорожчі, ніж у перукаря

Грумер – людина, яка займається стрижкою та миттям тварин. Їхні послуги дорожчі, ніж у звичайних перукарів. Дізнайтеся, чим це аргументовано.

Деякі люди вважають грумінг марною тратою часу і грошей. Звичайно, кожен сам знає, що краще для його собаки, але деколи улюбленець потребує професійного догляду. Інші ж господарі вважають, що без щомісячного, а то й частіше, відвідування салону, собака просто не проживе.

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Чим відрізняється грумер від перукаря:

Ваш перукар не миє і не чистить вашу д*пу. Ви не ходите вісім тижнів з немитою головою і від вас не смердить. Ваш перукар не робить вам інтимну стрижку. Ваш перукар не чистить вам вуха. Ваш перукар не знімає закиси з ваших очей. Ви сидите нерухомо у вашого перукаря. Ваша стрижка не містить манікюр чи педикюр. Ваш перукар миє і підстригає вам волосся тільки на голові. Ви не кусаєте і не дряпаєте свого перукаря. Імовірність того, що ви сходите в туалет на свого перукаря, вкрай мала.

А з тваринами все навпаки!

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