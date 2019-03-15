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Грумер пояснив, чому його послуги дорожчі, ніж у перукаря
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Грумер – людина, яка займається стрижкою та миттям тварин. Їхні послуги дорожчі, ніж у звичайних перукарів. Дізнайтеся, чим це аргументовано.
Деякі люди вважають грумінг марною тратою часу і грошей. Звичайно, кожен сам знає, що краще для його собаки, але деколи улюбленець потребує професійного догляду. Інші ж господарі вважають, що без щомісячного, а то й частіше, відвідування салону, собака просто не проживе.
І ще: Жінка не стримала сліз, спостерігаючи за поведінкою собаки, якого прихистила
Чим відрізняється грумер від перукаря:
- Ваш перукар не миє і не чистить вашу д*пу.
- Ви не ходите вісім тижнів з немитою головою і від вас не смердить.
- Ваш перукар не робить вам інтимну стрижку.
- Ваш перукар не чистить вам вуха.
- Ваш перукар не знімає закиси з ваших очей.
- Ви сидите нерухомо у вашого перукаря.
- Ваша стрижка не містить манікюр чи педикюр.
- Ваш перукар миє і підстригає вам волосся тільки на голові.
- Ви не кусаєте і не дряпаєте свого перукаря.
- Імовірність того, що ви сходите в туалет на свого перукаря, вкрай мала.
А з тваринами все навпаки!
До теми: Як дресирувати собаку: епічне фото розвеселило мережу
Джерело: bored panda
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