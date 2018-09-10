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Груди і невдалий макіяж: як Селена Гомес здивувала фанатів

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Селена Гомес розчарувала фанатів - фото 1
Селена Гомес розчарувала фанатів / CoachxSelena

Селена Гомес вирішила взяти приклад з Кім Кардашян, однак прихильники не оцінили перевтілення.

26-річна американська поп-співачка Селена Гомес встигає не лише займатись музичною кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 140 млн користувачів. Нещодавно дівчина викликала справжній шквал коментарів своїми новини знімками. Річ у тому, що Селена наче випробувала на собі образ Кім Кардашян, обравши обтислу сукню, яка не приховує форми дівчини, але з не надто вдалим мейкапом, який виглядав надто світлим на знімках. Користувачі відзначили, що дівчина виглядає хворобливо і зовсім не сексуально, однак 9 млн лайків кажуть самі за себе. А як вважаєте ви?

І ще: Селена Гомес у бікіні показала яскраві фото з відпочинку

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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