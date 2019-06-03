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Грозові дощі з градом: синоптик попередила про погоду 4 червня

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Погода на 4 червня - фото 1
Погода на 4 червня

Перший тиждень червня відзначиться не лише спекою, а й опадами, які накриють майже всю країну. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

4 червня, у вівторок, у більшості областей прогнозуються локальні сильні зливи, короткочасні дощі, місцями зі шквалами та градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря буде знову високою: протягом дня +25+30 градусів, на Півдні та Сході до +32 градусів, у західних областях +22+27 градусів. У Києві у вівторок очікується дощ та гроза, максимальна температура повітря +27+29 градусів, під час дощу зниження до +24+26 градусів", – поділилась вона.

Також Діденко розповіла те, що поблизу Києва у Дніпрі температура води складає +20+21, а в озерах та ставках навіть вища.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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