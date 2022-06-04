Грозові дощі та похолодання: яку погоду очікувати в Україні 5 червня

5 червня в Україні переважатиме волога та вітряна погода, а спека відступить у більшості областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 червня, у неділю, грозові дощі місцями з градом захоплять всю територію країни. Відповідно до даних Укргідрометцентру, доповнить картину у вітер, пориви якого у західних областях сягатимуть 15-20 м/с.

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Середня температура вдень складе +18+23, а найтепліше буде на південному сході країни – до +25+30. Тим часом у Києві втримається хмарна погода з періодичним дощем та грозою, а температура коливатиметься на рівні +20.

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +18+20

Хмельницький +18+20

Житомир +19+21

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Кропивницький +20+22

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +20+22

Суми +20+22

Харків +26+28

Дніпро +24+26

Запоріжжя +27+29

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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