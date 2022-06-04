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війна Kalush

Грозові дощі та похолодання: яку погоду очікувати в Україні 5 червня

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Прогноз погоди на 5 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 5 червня 2022 в Україні / freddie marriage on Unsplash

5 червня в Україні переважатиме волога та вітряна погода, а спека відступить у більшості областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 червня, у неділю, грозові дощі місцями з градом захоплять всю територію країни. Відповідно до даних Укргідрометцентру, доповнить картину у вітер, пориви якого у західних областях сягатимуть 15-20 м/с.

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Середня температура вдень складе +18+23, а найтепліше буде на південному сході країни – до +25+30. Тим часом у Києві втримається хмарна погода з періодичним дощем та грозою, а температура коливатиметься на рівні +20.

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

Грозові дощі та похолодання: яку погоду очікувати в Україні 5 червня - фото 506845
  • Ужгород +23+25
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Кропивницький +20+22
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +20+22
  • Суми +20+22
  • Харків +26+28
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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