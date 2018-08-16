Грози та спека: яку погоду очікувати в Україні 17 серпня

Атмосферний фронт залишиться над частиною країни, тому грози продовжаться, а у кількох областях втримається літня спека.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, фронт та дощі дозволили опустити температуру повітря у частині країни, тому 17 серпня, на півночі та заході втримається до +24+29 тепла.

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"На Півдні, Сході та у більшості центральних областей втримається дуже висока температура повітря та суха малохмарна погода з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки.+30+36 градусів передбачається. У Києві у п'ятницю, а також вихідними, 18-19 серпня, залишається ймовірність грозових дощів.Температура повітря у столиці вже стала милосерднішою", – зазначила синоптик.

Вона також додала, що найближчими днями температура не перетне позначку у +30.

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