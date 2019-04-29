Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Великдень Володимир Зеленський

Грошове дерево: приваблюємо гроші правильно

  • 17
Дуже важливо стежити за рівнем вологості в грунті - фото 1
Дуже важливо стежити за рівнем вологості в грунті / Cvetnik

Грошове дерево в будинку притягують матеріальний добробут. Але просто принести рослину недостатньо: її потрібно правильно активувати.

Бажано пересадити грошове дерево в горщик червоного кольору, адже цей колір символізує достаток і удачу. Поставити горщик з рослиною краще всього у південній або південно-західній частині житла. Ці зони відповідальні за фінансовий добробут.

І ще: Чому не варто ходити вдома босоніж

Після маніпуляцій з придбанням дерева, можна починати правильний догляд за ним: стежити за рівнем вологості в грунті і протирати листочки від пилу. У сам горщик або на крону рослини можна поставити будь-якої грошовий амулет: китайську монетку з дірочкою або ціле намисто з таких монеток. А можна покласти в горщик і звичайні монетки.

З кожної заробленої суми, відкладайте по одній монеті: або в горщик з грошовим деревом, або в скарбничку поруч з ним. Щоб заробити певну суму грошей, радять записати її на листочку, позначити для чого вона вам потрібна і підсунути під горщик з рослиною. Удачі!

Грошове дерево: де міфи і де правда - фото 324728
Грошове дерево: де міфи і де правда

Читайте також: Поради, які максимально полегшать генеральне прибирання

Джерело: kolobok
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
  • 25 квітня, 18:15
  • 473
Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
  • 25 квітня, 19:25
  • 254
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 242
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради