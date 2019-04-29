Грошове дерево: приваблюємо гроші правильно

Грошове дерево в будинку притягують матеріальний добробут. Але просто принести рослину недостатньо: її потрібно правильно активувати.

Бажано пересадити грошове дерево в горщик червоного кольору, адже цей колір символізує достаток і удачу. Поставити горщик з рослиною краще всього у південній або південно-західній частині житла. Ці зони відповідальні за фінансовий добробут.

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Після маніпуляцій з придбанням дерева, можна починати правильний догляд за ним: стежити за рівнем вологості в грунті і протирати листочки від пилу. У сам горщик або на крону рослини можна поставити будь-якої грошовий амулет: китайську монетку з дірочкою або ціле намисто з таких монеток. А можна покласти в горщик і звичайні монетки.

З кожної заробленої суми, відкладайте по одній монеті: або в горщик з грошовим деревом, або в скарбничку поруч з ним. Щоб заробити певну суму грошей, радять записати її на листочку, позначити для чого вона вам потрібна і підсунути під горщик з рослиною. Удачі!

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