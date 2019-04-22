Чому не варто ходити вдома босоніж

Вчені застерігають від ходіння у будинку босоніж. І причини для цього вони називають обґрунтовані і цілком серйозні.

Плоскостопість виникає у зв'язку з неправильним підбором взуття, але мало хто замислюється про те, що опорно-руховий апарат сучасної людини починає відчувати надмірне, шкідливе навантаження на ноги вже через дві години ходіння без взуття. Крім того, зростає і тиск на хребет.

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А це загрожує як погіршенням самопочуття, так і викривленням постави і навіть порушенням в функціонуванні деяких внутрішніх органів. Якщо у будинку немає розкішних килимів або системи підігріву підлоги, то навіть у літню спеку температура ламінату, плитки для підлоги або лінолеуму звичайно залишається набагато нижчою за ту, що сприятливо сприймається людським організмом.

Це непомітно одразу, але потроху людина отримує переохолодження. Що веде до захворювань органів малого таза, провокує запальні процеси в сечостатевій системі.

Більшість сучасних підлогових покриттів виготовляються з матеріалів, що мають властивість накопичувати статичну електрику. І людські стопи з їх грубуватою шкірою, як це не дивно, до цього дуже сприйнятливі. Таким чином, ця електрика згубно впливає на весь організм, що призводить до цілого "букету" проблем, включаючи: безсоння; мігрені; захворювання серцево-судинної системи.

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