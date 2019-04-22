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Чому не варто ходити вдома босоніж

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Ходіння босоніж збільшує тиск на хребет - фото 1
Ходіння босоніж збільшує тиск на хребет / Pinterest

Вчені застерігають від ходіння у будинку босоніж. І причини для цього вони називають обґрунтовані і цілком серйозні.

Плоскостопість виникає у зв'язку з неправильним підбором взуття, але мало хто замислюється про те, що опорно-руховий апарат сучасної людини починає відчувати надмірне, шкідливе навантаження на ноги вже через дві години ходіння без взуття. Крім того, зростає і тиск на хребет.

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А це загрожує як погіршенням самопочуття, так і викривленням постави і навіть порушенням в функціонуванні деяких внутрішніх органів. Якщо у будинку немає розкішних килимів або системи підігріву підлоги, то навіть у літню спеку температура ламінату, плитки для підлоги або лінолеуму звичайно залишається набагато нижчою за ту, що сприятливо сприймається людським організмом.

Чому не варто ходити вдома босоніж - фото 323208

Це непомітно одразу, але потроху людина отримує переохолодження. Що веде до захворювань органів малого таза, провокує запальні процеси в сечостатевій системі.

Більшість сучасних підлогових покриттів виготовляються з матеріалів, що мають властивість накопичувати статичну електрику. І людські стопи з їх грубуватою шкірою, як це не дивно, до цього дуже сприйнятливі. Таким чином, ця електрика згубно впливає на весь організм, що призводить до цілого "букету" проблем, включаючи: безсоння; мігрені; захворювання серцево-судинної системи.

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Джерело: vsegdazdorov
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