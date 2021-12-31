Експерти назвали найпопулярнішу криптовалюту 2021 року

Компанія CoinMarkerCap опублікувала список найпопулярніших криптовалют на своїй платформі. Виявилося, що найбільше у 2021 році користувачі сервісу цікавилися не добре всім відомими біткойном, "ефіром" або Dogecoin, а жартівливим токеном, що цього року буквально злетів.

Йдеться про токен Shiba Inu, створений як відповідь на мемну валюту Dogecoin. Її ринкова капіталізація становить понад $20 мільярдів.

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За цим критерієм вона посідає 13-й рядок серед усіх існуючих криптовалют. Протягом 2021 року її ціна постійно зростала, а особливий стрибок відбувся після лише одного твіту Ілона Маска. У жовтні 2021 року ціна зросла на понад 216% на тиждень.

Наразі п'ятірка найпопулярніших криптовалют за версією CoinMarkerCap виглядає так: Shiba Inu, Bitcoin, Dogecoin, Cardano та Ethereum.

Зростанню популярності мемного токена сприяє визнання його платіжним засобом. Так, 3 грудня 2021 року канадський постачальник медичних онлайн-послуг Ask The Doctor почав приймати Shiba Inu як оплату від своїх партнерів, а також придбав валюту на суму $1,5 мільйона.

Про можливість прийняття токенів Shiba Inu для оплати також думає американська мережа кінотеатрів AMC. Монета котирується на 447 біржах по всьому світу, серед яких найбільші платформи Kraken та Bitpay. Для токена зареєстровано 1 090 840 гаманців, з яких активні 14 645.

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