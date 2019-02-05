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Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб

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Українські дороги надихають на флешмоби - фото 1
Українські дороги надихають на флешмоби / cnbc

У соціальних мережах стає популярним флешмоб "Гройсман, де дороги?". Кадри з понівеченими дорогами викладають як звичайні водії, так нардепи і кандидати у президенти.

Ініціатором флешмобу виступив користувач мережі Igor Khokhych на своїй сторінці в Facebook: "З огляду на те, що разом зі снігом сходять всі обіцяні Гройсманом дороги, пропоную флешмоб. Давайте постити фотографії ям на дорогах з тегом: #ГройсманДеДороги?" – написав він і відразу виставив кілька фото.

До слова: Які дороги в Україні відремонтують у першу чергу

Слідом за автором допису українські водії почали масово викладати у соцмережах знімки розбитих доріг з різних куточків країни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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