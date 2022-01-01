Гризе пальці, щоб боротися зі стресом: японці створили чудернацького робота

Достатньо покласти роботу пальця до рота, щоб він почав його гризти

Японська компанія Yukai Engineering, що у 2020 році прославилася роботизованою подушкою з котячим хвостом Qoobo, повертається з новою, не менш цікавою розробкою. На CES 2022 вона покаже робота Amagami Ham Ham, створеного з однією метою – гризти ваші пальці.

Багато людей мають шкідливу звичку кусати нігті під час стресу. Це негарно, негігієнічно і псує зовнішній вигляд самих нігтів. Роботизоване ведмежа Amagami Ham Ham покликане вирішити цю проблему, пише Engadget.

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Досить просто засунути палець йому в рот, як він відразу візьметься його гризти. Зрозуміло, що робить він це максимально акуратно, залишаючи нігті у цілості та безпеці.

Представники Yukai Engineering повідомляють, що алгоритм робота передбачає два десятки різних стилів покусування. Компанія поки не розкриває всіх деталей, повідомляючи лише, що всі вони відчуваються м'якими.

Дизайн робота базується на серії м'яких іграшок Nemu Nemu від японської компанії Liv Heart. У перспективі Yukai Engineering обіцяє випустити й інші варіанти Amagami у вигляді триколірної кішки та собаки породи сіба-іну.

Ціни поки що не оголошені, але краудфандинговий збір коштів стартує навесні 2022 року.

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