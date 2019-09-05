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Серіал Кріпосна

Гретель і Гензель: трейлер не дитячого фільму жахів

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Гретель і Гензель 2020: трейлер фільм онлайн - фото 1
Гретель і Гензель 2020: трейлер фільм онлайн

У мережі показали промо нової моторошної екранізації історії Гретель і Гензель (GRETEL & HANSEL), яка вийде на екрани наступного року. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Orion Pictures випустила перший трейлер майбутнього фільму жахів Гретель і Гензель (GRETEL & HANSEL), який точно не варто дивитися дітям. Прем'єра моторошної екранізації відомої німецької казки запланована вже на 2020 рік.

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Сюжет базується на відомому творі братів Грімм, де в центрі уваги дівчинка Гретель, яка разом зі своїм братом Гензелем опиняється у полоні відьми. У голових ролях Софія Лілліс (Воно), Джессіка Де Гау (Стріла), Еліс Гріге (Сайлент Хілл) та інші.

Гретель і Гензель 2020: дивитись трейлер фільм онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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