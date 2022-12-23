GREMO презентує дебютний альбом "American Ukrainian" з 12 треків

До дебютного альбому артиста увійшло дванадцять треків. Частина альбому написана в період до війни, а більшість пісень, завдяки яким GREMO здобув впізнаваність в Україні, написані під час повномасштабного вторгнення.

За паспортом американець, за національністю білорус, а в душі справжній українець все це про виконавця – GREMO та назву альбому, в якій артист ідентифікує себе. Він співак, актор та каскадер, який мешкає в США, але зараз перебуває в Україні, допомагаючи нашим захисникам та людям в деокупованих містах. Нещодавно GREMO їздив зі своєю командою до Херсона, привезли гуманітарну допомогу мешканцям.

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В альбомі "American Ukrainian" виконавець зібрав всі треки від першої пісні "Мамі", яку присвятив найріднішій людині – мамі, до всеукраїнського хіта Скрябіна – "Сам собі країна".

Моя душа болить коли я бачу всю цю несправедливість щодо українців. Країна агресор РФ нищить все – людей, тварин, знищує будівлі, але якщо будівлю можна відновити, то повернути життя неможливо. І від цього болить серце у кожного. Але я вірю що добро все одно переможе, інакше бути не може! І в той самий час я бачу, як люди підтримують один одного. Вони не втрачають віру та мрію в Перемогу.Це дуже круто, що люди гуртуються. Добре, що ми всі разом, і ми робимо все задля нашої спільної перемоги", – коментує співак.

Під час військових дій в Україні GREMO написав низку пісень, які зараз актуальні в нашій країні. Одна з таких "До хмар", створена на початку повномасштабної війни та присвячена Привиду Києва.

А також GREMO офіційний виконавець пісень легендарного Кузьми Скрябіна. Коли співак почув пісню Скрябіна "Сам собі країна", то вона відгукнулася йому у серці. І музикант відразу зрозумів, що трек має зазвучати по-новому, особливо зараз.

У своїй пісні Скрябін розповідає про ті події, що турбували його на той час. Це міграція людей. Проте GREMO вносить у трек певні зміни й звертається до теми Збройних Сил України. Тисячі чоловіків і жінок, а також добровольців із різних країн зараз знаходяться у лавах ЗСУ, боронять нашу землю і наш спокій.

Коли я почув пісню Кузьми "Сам собі країна", то зрозумів, що цей трек має зараз отримати нове звучання, що пісні треба дати нове життя. Бо ці питання зараз актуальні, як ніколи. Я американець, але всією душею я з Україною", – говорить GREMO.

GREMO впевнений, що українська музика – невідокремна частина української душі, вона разом з Україною буде розвиватися та відновлюватися. Українську музику тепер знає весь світ.

А вже сьогодні музикант презентує цілий альбом "American Ukrainian".До якого також увійде однойменна пісня присвяченаперемозі українського народу у війні – "До перемоги", саме на цю композицію артист зараз готує відеокліп.

Слухати пісню GREMO – American Ukrainian:

Я вірю, що цей день настане і дуже швидко. Весь світ чекає Перемоги. На Новий рік буде одне бажання у всіх, щоб всі війни у світі закінчилися, та щоб зло у вигляді Путіна зникло з цього світу", – ділиться думками артист.

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