На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
GREMO презентує дебютний альбом "American Ukrainian" з 12 треків
-
- 38
До дебютного альбому артиста увійшло дванадцять треків. Частина альбому написана в період до війни, а більшість пісень, завдяки яким GREMO здобув впізнаваність в Україні, написані під час повномасштабного вторгнення.
За паспортом американець, за національністю білорус, а в душі справжній українець все це про виконавця – GREMO та назву альбому, в якій артист ідентифікує себе. Він співак, актор та каскадер, який мешкає в США, але зараз перебуває в Україні, допомагаючи нашим захисникам та людям в деокупованих містах. Нещодавно GREMO їздив зі своєю командою до Херсона, привезли гуманітарну допомогу мешканцям.
І ще: Міс Україна Всесвіт 2022 показала національний костюм, з яким поїде у США (фото)
В альбомі "American Ukrainian" виконавець зібрав всі треки від першої пісні "Мамі", яку присвятив найріднішій людині – мамі, до всеукраїнського хіта Скрябіна – "Сам собі країна".
Моя душа болить коли я бачу всю цю несправедливість щодо українців. Країна агресор РФ нищить все – людей, тварин, знищує будівлі, але якщо будівлю можна відновити, то повернути життя неможливо. І від цього болить серце у кожного. Але я вірю що добро все одно переможе, інакше бути не може! І в той самий час я бачу, як люди підтримують один одного. Вони не втрачають віру та мрію в Перемогу.Це дуже круто, що люди гуртуються. Добре, що ми всі разом, і ми робимо все задля нашої спільної перемоги", – коментує співак.
Під час військових дій в Україні GREMO написав низку пісень, які зараз актуальні в нашій країні. Одна з таких "До хмар", створена на початку повномасштабної війни та присвячена Привиду Києва.
А також GREMO офіційний виконавець пісень легендарного Кузьми Скрябіна. Коли співак почув пісню Скрябіна "Сам собі країна", то вона відгукнулася йому у серці. І музикант відразу зрозумів, що трек має зазвучати по-новому, особливо зараз.
У своїй пісні Скрябін розповідає про ті події, що турбували його на той час. Це міграція людей. Проте GREMO вносить у трек певні зміни й звертається до теми Збройних Сил України. Тисячі чоловіків і жінок, а також добровольців із різних країн зараз знаходяться у лавах ЗСУ, боронять нашу землю і наш спокій.
Коли я почув пісню Кузьми "Сам собі країна", то зрозумів, що цей трек має зараз отримати нове звучання, що пісні треба дати нове життя. Бо ці питання зараз актуальні, як ніколи. Я американець, але всією душею я з Україною", – говорить GREMO.
GREMO впевнений, що українська музика – невідокремна частина української душі, вона разом з Україною буде розвиватися та відновлюватися. Українську музику тепер знає весь світ.
А вже сьогодні музикант презентує цілий альбом "American Ukrainian".До якого також увійде однойменна пісня присвяченаперемозі українського народу у війні – "До перемоги", саме на цю композицію артист зараз готує відеокліп.
Слухати пісню GREMO – American Ukrainian:
Я вірю, що цей день настане і дуже швидко. Весь світ чекає Перемоги. На Новий рік буде одне бажання у всіх, щоб всі війни у світі закінчилися, та щоб зло у вигляді Путіна зникло з цього світу", – ділиться думками артист.
До теми: Lida Lee презентувала авторську пісню "З Тобою" про силу кохання
- 01 січня
-
20:342 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:28Відлупцюй путіна й зароби грошей для ЗСУ – антистресова гра, яку створили українці
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
17:34Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
-
16:35Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі"
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:32Гороскоп на січень 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
12:31День ангела у січні 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:00Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні 2023
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
-
09:36Чому зранку болить спина: лікарі назвали несподівані причини
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 31 грудня
-
20:33СМС привітання з Новим роком 2023 – короткі новорічні побажання
-
19:371 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
17:31Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту
-
16:30Як у новорічні свята не перетворитися з Жайворонка на Сову: дієві поради
-
15:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
13:29Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря
-
12:30Ворожіння на Новий рік 2023: як і коли загадати новорічне бажання
-
11:30Привітання з Новим роком 2023 Кота (Кролика) українською – гарні новорічні вітання
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк
-
09:50Життя в окупації: лікарка розповіла, як в Херсоні викрадали людей
- 26 грудня
-
18:52Найприємніші люди за знаком знаки Зодіаку: з ким можна назвати життя ідеальним
-
15:52Польські "Краби" полюють на окупантів: у Міноборони показали нові фото
-
11:53KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп
- 25 грудня
-
19:55Гороскоп на цей тиждень 26 грудня – 1 січня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50Вакарчук заспівав свій хіт на Антонівському мосту в Херсоні – відео
-
11:51Українські воїни зворушили "Щедриком" на фронті – відео
- 24 грудня
-
18:28Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям
-
14:28За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят