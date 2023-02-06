Ґреммі 2023 – оголошені найкращі пісні та співаки року

Чергова церемонія вручення Ґреммі 2023 встигла відбутися і потішити шанувальників музики. Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Ґреммі у 2023 році.

65 церемонія нагородження Ґреммі пройшла у ніч з 5 на 6 лютого у Лос-Анджелесі.

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Список усіх переможців можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Повний список переможців на Ґреммі 2023:

Пісня року: Bonnie Raitt – Just Like That

Bonnie Raitt – Just Like That Альбом року: Гаррі Стайлз – Harry’s House

Гаррі Стайлз – Harry’s House Запис року : Lizzo – About Damn Time

: Lizzo – About Damn Time Найкращий новий виконавець : Samara Joy

: Samara Joy Найкраще сольне попвиконання: Адель – Easy on Me

Адель – Easy on Me Найкраще попвиконання дуетом або групою : Sam Smith & Kim Petras – Unholy

: Sam Smith & Kim Petras – Unholy Найкращий традиційний вокальний попальбом : Michael Bublé – Higher

: Michael Bublé – Higher Найкращий вокальний попальбом : Гаррі Стайлз – Harry’s House

: Гаррі Стайлз – Harry’s House Найкраще музичне відео: Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film

Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film Найкращий музичний фільм: Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story

Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story Найкраща рок-пісня: Brandi Carlile – Broken Horses

Brandi Carlile – Broken Horses Найкращий реп-трек: Kendrick Lamar – The Heart Part 5

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