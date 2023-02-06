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Новий рік 2023

Ґреммі 2023 – оголошені найкращі пісні та співаки року

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Список переможців Греммі 2023 - фото 1
Список переможців Греммі 2023

Чергова церемонія вручення Ґреммі 2023 встигла відбутися і потішити шанувальників музики. Радіо МАКСИМУМ зібрало список найкращих пісень та музикантів, які отримали премію Ґреммі у 2023 році.

65 церемонія нагородження Ґреммі пройшла у ніч з 5 на 6 лютого у Лос-Анджелесі.

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Список усіх переможців можна переглянути за ЦИМ посиланням.

Повний список переможців на Ґреммі 2023:

  • Пісня року: Bonnie Raitt – Just Like That
  • Альбом року: Гаррі Стайлз – Harry’s House
  • Запис року: Lizzo – About Damn Time
  • Найкращий новий виконавець: Samara Joy
  • Найкраще сольне попвиконання: Адель – Easy on Me
  • Найкраще попвиконання дуетом або групою: Sam Smith & Kim Petras – Unholy
  • Найкращий традиційний вокальний попальбом: Michael Bublé – Higher
  • Найкращий вокальний попальбом: Гаррі Стайлз – Harry’s House
  • Найкраще музичне відео: Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film
  • Найкращий музичний фільм: Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story
  • Найкраща рок-пісня: Brandi Carlile – Broken Horses
  • Найкращий реп-трек: Kendrick Lamar – The Heart Part 5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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