Грейхаунд: дивіться крутий трейлер воєнного фільму з Томом Хенксом

У червні цього року в прокат має вийти воєнно-морський блокбастер "Грейхаунд", який вже привертає до себе увагу активною участю в ньому самого Тома Хенкса.

Грейхаунд не присвячений конкретній події в морській історії. Це кіно зачіпає таку рідкісну для кінематографа тему, як Битва за Атлантику. Його головним героєм є американський есмінець, який очолює ескортний групу одного з північноатлантичних конвоїв, якому треба прорватися через завіси "вовчих зграй" німецьких підводних човнів.

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Сюжет заснований на романі "Добрий пастир", тому все, що відбувається на екрані є вигадкою. Але це не означає, що буде погано.

Творці Грейхаунда налаштовані серйозно. Як відомо, для зйомок корабельного життя зсередини вони використовували есмінець "Кідд", корабель-ветеран Другої світової. Справжній есмінець типу "Флетчер", він колись воював в Атлантиці і на Тихому океані, а тепер працює музеєм. А ось в морі зйомки велися на бойовому кораблі, канадському фрегаті "Монреаль".

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