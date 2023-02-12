Грецький соус хтіпіті – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну грецьку кухню. Він закликає спробувати соус хтіпіті. Скуштуйте й ви вдома!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати хтіпіті.

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Ловіть швидкий та простий рецепт знаменитого грецького соусу, який ідеально смакує з хрумким та свіжим хлібом", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Перець болгарський – 3 шт.

Волоський горіх – 30 г

Фета – 50 г

Часник – 5 г

Грецький йогурт – 20 мл

Лимонний сік – 10 мл

Кінза – 5 г

Хліб

Запікаємо перчики у духовці при 180 градусах, й перемелюємо їх з іншими інгредієнтами у блендері.

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