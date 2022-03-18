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війна

Греція та Італія готові відбудувати зруйнований Маріуполь

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Маріуполь - фото 1
Маріуполь / obozrevatel

Італія разом з Україною відновить драмтеатр у Маріуполі, який знищили російські окупанти. А Греція висловила готовність відновити пологове відділення лікарні №3 у Маріуполі.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко домовився з міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

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Також міністри обговорили участь Італії у збереженні української спадщини та обліку культурних цінностей. Італія вже відмовила росіянам в участі у Венеційській бієнале та Міланському трієнале. Натомість вона надала додаткові можливості для участі українців у цих виставках.

Драмтеатр у Маріуполі зараз- фото 501178
Драмтеатр у Маріуполі зараз

Тим часом Греція готова відновити пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, символі варварської війни. Про це написав у твіттері прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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