Греція та Італія готові відбудувати зруйнований Маріуполь

Італія разом з Україною відновить драмтеатр у Маріуполі, який знищили російські окупанти. А Греція висловила готовність відновити пологове відділення лікарні №3 у Маріуполі.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко домовився з міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

Це важливо: "Їхали мінним полем": Вакарчук показав жінку, яка вирвалася з блокади Маріуполя – відео

Також міністри обговорили участь Італії у збереженні української спадщини та обліку культурних цінностей. Італія вже відмовила росіянам в участі у Венеційській бієнале та Міланському трієнале. Натомість вона надала додаткові можливості для участі українців у цих виставках.

Драмтеатр у Маріуполі зараз

Тим часом Греція готова відновити пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, символі варварської війни. Про це написав у твіттері прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

І ще: Нас не перемогти! 6-річний хлопчик з Сумщини віддав ЗСУ свій квадрокоптер