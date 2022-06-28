Греція призупиняє видачу віз росіянам

росіяни більше не зможуть потрапити у Грецію, адже більше не можна буде отримати візу. Адже приймання документів призупиняють. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Раніше у МЗС Чехії повідомили, що не будуть видавати росіянам посвідку на проживання. А зараз з'явилася інформація, що Греція зупинила приймання документів на візи для росіян. Про це повідомив 24 канал з посиланням на інші ЗМІ.

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Від 27 червня на невизначений термін Греція призупиняє збір документів на візи для росіян.

Ті, росіяни, які подали заявки до 24 лютого ще матимуть шанс отримати візу. Але не факт. Мова йде про те, що ці заявки ще будуть оброблятись, але чи видаватимуть візи усім – немає гарантій.

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