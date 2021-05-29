Гравець довів графіку Fallout 4 до стандартів 2021 року: що він змінив

Ентузіаст Digital Dreams показав, як може виглядати візуально застаріла Fallout 4, якщо осучаснити її за допомогою призначених для користувача ассетів. Глядачі ролика відзначають, що гра стала схожа на Metro Exodus.

Збірка модифікацій покращує графіку старої доброї Fallout 4 по всіх параметрах. Дивіться на ролику, як тепер виглядає улюблена гра мільйонів.

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Модифікація замінює текстури об'єктів на високоякісні аналоги, додає на ландшафт більше рослинності, а також виправляє ігрове освітлення та прибирає з нього колірний фільтр. У результаті графіка стає чистішою і більше схожа на реальність. У коментарях геймери порівнюють отриману версію RPG з Metro Exodus.

На щастя, Digital Dreams надав повний список модифікацій, а тому скористатися ним може кожен. Знайти перелік можна у документі за цим посиланням. Цього разу обійшлося всього кількома десятками модів. Варто завантажити їх з NexusMods і встановити – і "бабуся" Fallout 4 виглядатиме приблизно так само. Природно, варто враховувати, що це розвага для власників не найслабших ігрових систем.

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