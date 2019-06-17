Гравець Динамо забив найефектніший гол Кубка Америки-2019: відео

Парагваєць Дерліс Гонсалес став автором поки що найкрасивішого гола на Кубку Америки-2019 з футболу, що проходить в Бразилії. Втім, шедеврально забитий м’яч не допоміг Парагваю перемогти. Катар відігрався з рахунком 0:2.

У поєдинку проти Катару на легендарному стадіоні "Маракана" атакуючий півзахисник київського Динамо, який виступає на правах оренди за "Сантос", забив гол розкішним ударом з 25 метрів.

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М'яч, пролетівши по траєкторії, що оминула голкіпера Катару, влучив у штангу і втрапив у сітку. Парагвайські коментатори не приховували свого захоплення від створеного Дерлісом шедевра, взявшись викрикувати: "Голаца! Голаца! Голаца!".

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