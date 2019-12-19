Грандіозний скандал: менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone

Apple розслідує скандальний інцидент, який розгорівся навколо групи менеджерів Foxconn – компанії, яка займається складанням і продажем iPhone. Що ж сталося, і чому здійнявся такий галас?

Удар завдали не тільки по репутації корпорації і її партнера, адже, як виявилося, покупці протягом декількох років отримували свідомо неякісні смартфони під виглядом нової "яблучної" продукції.

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За даними азійських ЗМІ, група менеджерів Foxconn протягом щонайменше трьох років виробляла "ліві" смартфони зі списаних комплектуючих, що підлягають знищенню, продаючи свідомо браковані гаджети покупцям, які нічого не підозрюють. За наявною інформацією, тіньовий бізнес приніс шахраям близько $ 43 мільйонів.

Інцидент уже розслідується спеціальною командою Apple Business Assurance & Audit (BA & A), що звітує безпосередньо перед радою директорів компанії. Foxconn утрималася від коментарів. З чуток, її колишній голова Террі Гуо заявив в одній з приватних бесід, що в компанії, що нараховує понад мільйон співробітників, завжди знайдеться невелика кількість здатних на "безрозсудні речі".

Зловмисники "заробили" на iPhone 43 млн доларів

Apple вже не вперше стає жертвою шахраїв. Раніше в цьому році китайський студент завдав компанії збитків на суму близько мільйона доларів, обмінюючи контрафактні iPhone на справжні по гарантії, а ще одна група займалася "крадіжкою облич" власників iPhone, у результаті чого корпорація зазнала втрат у розмірі $ 19 мільйонів.

При цьому складання смартфонів з бракованих запчастин поки є наймасштабнішим злочином, пов'язаним з екосистемою Apple з-поміж виявлених у цьому році.

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