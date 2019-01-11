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Глава NVIDIA жорстко розкритикував нову відеокарту від AMD

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Представлена відеокарта AMD не вразила главу NVIDIA - фото 1
Представлена відеокарта AMD не вразила главу NVIDIA

Компанія AMD представила нову флагманську відеокарту Radeon VII з 7-нм GPU Vega II. Цим вона дала зрозуміти, що новинка покликана конкурувати з актуальним флагманом "зелених" – NVIDIA GeForce RTX 2080.

Крім того, "червоні" навіть заявили про перевагу свого рішення в іграх з API Vulkan. Втім, глава NVIDIA Дженсен Хуанг прокоментував анонс AMD Radeon VII, назвавши його "розчаровуючим".

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Це зовсім не вражає. Продуктивність ніяка і в ній немає нічого нового. Немає ні трасування променів, ні штучного інтелекту. 7-нм техпроцес і пам'ять HBM навряд чи допоможуть їй скласти якусь конкуренцію RTX 2080. Якщо ми включимо DLSS, ми зламаємо її. Увімкнемо трасування променів – отримаємо той же результат, – цитує главу NVIDIA джерело.

У цілому викликає подив настільки емоційна реакція глави "зелених", адже якщо все настільки сумно з Radeon VII, то відповідь цілком могла бути стриманішою.

Глава NVIDIA розкритикував AMD - фото 300329
Глава NVIDIA розкритикував AMD

Реакція з боку AMD на такий різкий коментар глави завзятого конкурента з'явилась незадовго. Виконавчий директор AMD Ліза Су, яка, до речі, є двоюрідною племінницею, Дженсена Хуанга дала таку відповідь:

"Насмілюся припустити, що він (Хуанг) її (нову відеокарту) ще навіть не бачив. На сьогодні воно (трасування променів) не несе користі для споживачів, оскільки інші частини екосистеми ще не готові. Я думаю, що до того часу, коли ми зможемо більше розповісти про трасування променів, вигода для споживачів буде значно очевидніша".

Задля справедливості варто відзначити, що ситуація з трасуванням променів і згладжуванням DLSS досить неоднозначна. Поки що розробники відеоігор не особливо поспішають активно використовувати ці технології в нових проектах.

Крім того відзначимо, що глава NVIDIA пройшовся не тільки по Radeon VII, а й також розкритикував технологію Adaptive-Sync (колишня AMD FreeSync).

Не було ніяких доказів того, що вона (FreeSync) працює. Як ви знаєте, це ми винайшли область адаптивної синхронізації. І правда в тому, що більшість FreeSync-моніторів не працює. Вони не працюють навіть з графічними картами AMD, – підкреслив Дженсен Хуанг.

З урахуванням того, що буквально днями NVIDIA анонсувала додавання підтримки Adaptive-Sync у свої адаптери, ця заява виглядає досить цікаво.

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Джерело: ITC
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