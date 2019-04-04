Грайливі ведмеді підкорюють мережу: відео

Ведмеді також полюбляють веселі бійки, однак не всім вони до вподоби. Що й казати про власників будинків, на ганках яких відбуваються забави цих тварин.

На платформі Reddit користувач з ніком jtharp7 поділився епічним відео, на якому двоє ведмедів борються прямісінько перед його дверима. За короткий час допис опинився у трендах та обігнав навіть відео з котиками, що доволі складно.

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"Дуже мало, але, думаю, я почекаю з перевіркою поштової скриньки", – відзначив автор. І з ним доволі складно посперечатись, адже може це закінчитись травматично.

Коментатори у свою чергу почали ділитись власними історіями про заміські будиночки, до яких навідувались ведмеді. Але вийти до них майже ніхто не ризикував.

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