Грайлива Настя Каменських спокусила мережу відвертим відео

Спокуслива Настя Каменських любить радувати своїх шанувальників відвертими фото і відео. Гаряча красуня й сьогодні опублікувала короткий ролик, у якому постала в пікантному образі. Тобі сподобається.

Так, українська співачка Настя Каменських поділилася звабливим кадром на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що в результаті обробки у спеціальному додатку на знімку є цікаві візуальні ефекти, що перетворили фото у коротке відео.

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Настя ж позує біля дзеркала в чорному міні-платті на бретельках з глибоким декольте. При цьому вона кокетливо знімає з плеча одну з бретелей. Доповнюють образ чорні колготки, масивна прикраса-чокер і висока зачіска.

Каменських ніяк не підписала допис, лише супроводила його смайликом у вигляді диявола – можливо, натякаючи, яка вона гаряча.

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