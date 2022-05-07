Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці

  • 25
Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці - фото 1

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 7 травня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 7 травня на сайті компанії.

І ще: Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок

Графік додаткових евакуаційних поїздів на 7 травня

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

Напрямки курсування приміських поїздів на 7 травня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці - фото 504766

Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці - фото 504767

Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці - фото 504768

Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці - фото 504769

Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці - фото 504770

Читайте також: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини