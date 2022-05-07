Графік евакуаційних поїздів на 7 травня від Укрзалізниці

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 7 травня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 7 травня на сайті компанії.

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Графік додаткових евакуаційних поїздів на 7 травня

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

Напрямки курсування приміських поїздів на 7 травня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

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