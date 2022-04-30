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Графік евакуаційних поїздів на 30 квітня від Укрзалізниці

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Графік евакуаційних поїздів на 30 квітня від Укрзалізниці - фото 1

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 30 квітня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 квітня на сайті компанії.

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Графік додаткових евакуаційних поїздів на 30 квітня

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1-Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів-Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ-Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп-Дніпро

Напрямки курсування приміських поїздів на 30 квітня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

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Графік евакуаційних поїздів на 30 квітня від Укрзалізниці - фото 504287

Графік евакуаційних поїздів на 30 квітня від Укрзалізниці - фото 504288

Графік евакуаційних поїздів на 30 квітня від Укрзалізниці - фото 504289

Графік евакуаційних поїздів на 30 квітня від Укрзалізниці - фото 504290

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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