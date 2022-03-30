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Графік евакуаційних поїздів на 30 березня

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Графік евакуаційних поїздів на 30 березня - фото 1

Потяги Укрзалізниці продовжують вивозити українців з гарячих точок. У компанії опублікували свіжий графік евакуаційних рейсів.

Новий графік евакуаційних поїздів до безпечних міст України на 30 березня з'явився на сайті Укрзалізниці.

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Евакуаційні поїзди на 30 березня

Краматорськ

  • 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.

Інші

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 30 березня

Важливо! На напрямках з позначкою "*" викритий продаж квитків.

Польща

  • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*
  • 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

Словаччина

  • 11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)

Угорщина

  • Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачеве – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт*

Чехія

  • 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін

Румунія

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень

Зверніть увагу! Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці.

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