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Графік евакуаційних поїздів на 30 березня
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Потяги Укрзалізниці продовжують вивозити українців з гарячих точок. У компанії опублікували свіжий графік евакуаційних рейсів.
Новий графік евакуаційних поїздів до безпечних міст України на 30 березня з'явився на сайті Укрзалізниці.
І ще: Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок
Евакуаційні поїзди на 30 березня
Краматорськ
- 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів.
Інші
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 30 березня
Важливо! На напрямках з позначкою "*" викритий продаж квитків.
Польща
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*
Словаччина
- 11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)
Угорщина
- Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачеве – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт*
Чехія
- 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін
Румунія
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень
Зверніть увагу! Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці.
Читайте також: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон
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