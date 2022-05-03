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Графік евакуаційних поїздів на 3 травня від Укрзалізниці

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Графік евакуаційних поїздів на 3 травня від Укрзалізниці - фото 1

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 3 травня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 травня на сайті компанії.

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Графік додаткових евакуаційних поїздів на 3 травня

  • 16:30 – 234/233 Покровськ-Львів

Напрямки курсування приміських поїздів на 3 травня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

Південно-Західна залізниця

  • Жмеринка – Козятин – Жмеринка,
  • Жмеринка – Рахни – Жмеринка,
  • Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,
  • Жмеринка – Могилів-Подільський – Жмеринка,
  • Жмеринка – Гречани – Жмеринка,
  • Хмельницький – Підволочиськ – Хмельницький,
  • Шепетівка – Коростень – Шепетівка,
  • Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хмельницький,
  • Київ – Гребінка – Київ,
  • Київ – Яготин – Київ,
  • Фастів – Київ – Фастів,
  • Роток – Київ – Роток,
  • Коростень – Житомир – Коростень,
  • Коростень – Вінниця – Коростень,
  • Коростень – Бережесть,
  • Овруч – Коростень,
  • Коростень – Ірша – Коростень,
  • Київ-Волинський – Бровари,
  • Київ-Волинський – Ніжин – Київ-Волинський;
  • Гребінка – Борщагівка-Техн.,
  • Мотовилівка – Фастів,
  • Київ – Баришівка – Київ,
  • Дарниця – Київ-Пасажирський – Святошин – Почайна – Дарниця та зворотно,
  • Київ – Житомир – Київ,
  • Терещенська – Новгород-Сіверський – Терещенська,
  • Ніжин – Чернігів – Ніжин,
  • Коростень – Олевськ – Коростень,
  • Конотоп – Ніжин – Конотоп,
  • Конотоп – Ворожба – Конотоп,
  • Конотоп – Бахмач – Конотоп,
  • Конотоп – Хутір Михайлівський – Конотоп.

Також курсуватимуть приміські поїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни. Також курсуватимуть приміські поїзди Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.

Придніпровська залізниця

  • Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя,
  • Запоріжжя – Канцерівка – Запоріжжя,
  • Нікополь – Запоріжжя – Нікополь,
  • Запоріжжя-2 – Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя-2,
  • Дніпро – Кам’янське – Дніпро,
  • Дніпро – П’ятихатки – Дніпро,
  • П’ятихатки – Кривий Ріг – П’ятихатки,
  • Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг,
  • Пятихатки – Тимкове – Пятихатки,
  • Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт,
  • Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро,
  • П’ятихатки – Рокувата – П’ятихатки,
  • Дніпро – Чаплине – Дніпро,
  • Чаплине – Синельникове,
  • Дніпро – Межова – Дніпро,
  • Чаплине – Межова – Чаплине,
  • Дніпро – Покровськ – Дніпро,
  • Дніпро – Лозова – Дніпро,
  • Лозова – Синельникове,
  • Дніпро – Синельникове,
  • Красноград – Дніпро – Красноград
  • Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове,
  • П’ятихатки – Терни – П’ятихатки,
  • П’ятихатки – Червоний Шахтар – П’ятихатки,
  • Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг,
  • Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь,
  • Нікополь – Тимкове – Нікополь,
  • Марганець – Нікополь.

Львівська залізниця

  • Львів – Трускавець – Львів,
  • Львів – Сянки – Львів,
  • Львів – Ужгород – Львів,
  • Ходорів – Стрий – Ходорів,
  • Мостиська – Львів – Мостиська,
  • Львів – Мостиська – Держкордон,
  • Львів – Шкло – Львів,
  • Стрий – Самбір – Стрий,
  • Стрий – Львів,
  • Львів – Лавочне – Львів,
  • Львів – Мукачево,
  • Мукачево – Стрий,
  • Лавочне – Мукачево – Лавочне,
  • Мукачево – Ужгород – Сянки та зворотно,
  • Рава-Руська – Львів – Рава-Руська,
  • Стоянів – Львів – Стоянів,
  • Сокаль – Львів – Сокаль,
  • Львів – Ходорів – Львів,
  • Ланівці – Тернопіль – Ланівці,
  • Заліщики – Тернопіль – Заліщики,
  • Ходорів (Підвисоке) – Тернопіль – Ходорів (Підвисоке),
  • Сокаль – Ізов – Червоноград та зворотно,
  • Ківерці – Стоянів – Ківерці,
  • Ківерці – Радехів – Ківерці,
  • Злочів – Львів – Злочів,
  • Тернопіль – Львів – Тернопіль,
  • Тернопіль – Красне – Тернопіль,
  • Рівне – Здолбунів – Львів та зворотно,
  • Львів – Здолбунів – Львів,
  • Підволочиськ – Тернопіль – Підволочиськ,
  • Красне – Тернопіль,
  • Сарни – Ковель – Сарни,
  • Сарни – Здолбунів – Сарни,
  • Здолбунів – Луцьк – Ковель та зворотно,
  • Ковель – Ягодин – Ковель,
  • Здолбунів – Красне,
  • Красне – Рівне – Здолбунів,
  • Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ,
  • Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ,
  • Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ,
  • Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
  • Коломия – Рахів – Коломия,
  • Заліщики – Коломия – Заліщики,
  • Коломия – Чернівці – Коломия,
  • Дяково – Королево – Солотвино-1,
  • Солотвино-1 – Королево,
  • Королево – Батьово – Королево,
  • Чоп – Королево,
  • Львів – Ужгород – Львів,
  • Львів – Перемишль – Львів,
  • Львів – Чоп – Львів,
  • Львів – Хелм – Львів,
  • Львів – Чернівці – Львів.

Південна залізниця

  • Суми – Лебединська – Суми,
  • Суми – Краснопілля – Суми,
  • Гребінка – Ніжин – Гребінка,
  • Люботин – Огульці – Люботин,
  • Полтава – Крюків – Полтава,
  • Полтава – Огульці – Полтава,
  • Полтава – Лозова – Полтава,
  • Полтава – Кременчук – Полтава,
  • Полтава – Гребінка – Полтава,
  • Полтава – Кобеляки – Полтава,
  • Харків-Пасажирський – Огульці – Харків-Пасажирський,
  • Харків-Пасажирський – Мерчик – Харків-Пасажирський,
  • Люботин – Мерчик – Люботин,
  • Харків-Пассажирський – Люботин – Харків-Пасажирський,
  • Харків-Пасажирський – Красноград – Харків-Пасажирський,
  • Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,
  • Харків-Пасажирський – Зміїв – Харків-Пасажирський,
  • Харків-Пасажирський – Суми – Харків-Пасажирський,
  • Харків-Пасажирський – Ворожба – Харків-Пасажирський,
  • Ромодан – Ромни – Ромодан,
  • Тростянець-Смородине – Кириківка – Тростянець-Смородине;
  • Тростянець-Смородине – Охтирка – Тростянець-Смородине;
  • Тростянець-Смородине – Ворожба – Тростянець-Смородине.

Одеська залізниця

  • Христинівка – Черкаси – Христинівка (по днях тижня),
  • Христинівка – Умань – Христинівка (щоденно, крім вихідних),
  • Христинівка – Вапнярка – Христинівка,
  • Гайворон – Вінниця – Гайворон,
  • Гайворон – Рудниця – Гайворон,
  • Т. Шевченко – Гребінка – Т. Шевченко (по днях тижня),
  • Т. Шевченко – Христинівка – Т. Шевченко,
  • Черкаси – Т. Шевченко – Черкаси (по непарних),
  • Миронівка – Знам‘янка – Миронівка,
  • Т. Шевченко – Висіка – Т. Шевченко,
  • Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса,
  • Одеса – Вапнярка – Одеса,
  • Одеса – Балта – Одеса,
  • Одеса – Роздільна – Одеса,
  • Одеса – Мигаєве,
  • Балта – Помічна,
  • Одеса – Мартинівська – Одеса,
  • Знам’янка – Цвіткове – Знам’янка,
  • Знам‘янка – Тимкове – Знам‘янка,
  • Миронівка – Цвіткове – Миронівка,
  • Знам’янка – П’ятихатки – Знам’янка,
  • Помічна – Людмилівка – Помічна,
  • Шевченко – Помічна – Шевченко (по середах та суботах),
  • Помічна – Долинська – Помічна,
  • Долинська – Тимкове – Долинська (щоденно, крім понеділка),
  • Помічна – Знам’янка – Помічна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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