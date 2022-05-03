Графік евакуаційних поїздів на 3 травня від Укрзалізниці

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 3 травня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 травня на сайті компанії.

І ще: Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок

Графік додаткових евакуаційних поїздів на 3 травня

16:30 – 234/233 Покровськ-Львів

Напрямки курсування приміських поїздів на 3 травня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

Південно-Західна залізниця

Жмеринка – Козятин – Жмеринка,

Жмеринка – Рахни – Жмеринка,

Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,

Жмеринка – Могилів-Подільський – Жмеринка,

Жмеринка – Гречани – Жмеринка,

Хмельницький – Підволочиськ – Хмельницький,

Шепетівка – Коростень – Шепетівка,

Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хмельницький,

Київ – Гребінка – Київ,

Київ – Яготин – Київ,

Фастів – Київ – Фастів,

Роток – Київ – Роток,

Коростень – Житомир – Коростень,

Коростень – Вінниця – Коростень,

Коростень – Бережесть,

Овруч – Коростень,

Коростень – Ірша – Коростень,

Київ-Волинський – Бровари,

Київ-Волинський – Ніжин – Київ-Волинський;

Гребінка – Борщагівка-Техн.,

Мотовилівка – Фастів,

Київ – Баришівка – Київ,

Дарниця – Київ-Пасажирський – Святошин – Почайна – Дарниця та зворотно,

Київ – Житомир – Київ,

Терещенська – Новгород-Сіверський – Терещенська,

Ніжин – Чернігів – Ніжин,

Коростень – Олевськ – Коростень,

Конотоп – Ніжин – Конотоп,

Конотоп – Ворожба – Конотоп,

Конотоп – Бахмач – Конотоп,

Конотоп – Хутір Михайлівський – Конотоп.

Також курсуватимуть приміські поїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни. Також курсуватимуть приміські поїзди Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.

Придніпровська залізниця

Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя,

Запоріжжя – Канцерівка – Запоріжжя,

Нікополь – Запоріжжя – Нікополь,

Запоріжжя-2 – Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя-2,

Дніпро – Кам’янське – Дніпро,

Дніпро – П’ятихатки – Дніпро,

П’ятихатки – Кривий Ріг – П’ятихатки,

Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг,

Пятихатки – Тимкове – Пятихатки,

Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт,

Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро,

П’ятихатки – Рокувата – П’ятихатки,

Дніпро – Чаплине – Дніпро,

Чаплине – Синельникове,

Дніпро – Межова – Дніпро,

Чаплине – Межова – Чаплине,

Дніпро – Покровськ – Дніпро,

Дніпро – Лозова – Дніпро,

Лозова – Синельникове,

Дніпро – Синельникове,

Красноград – Дніпро – Красноград

Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове,

П’ятихатки – Терни – П’ятихатки,

П’ятихатки – Червоний Шахтар – П’ятихатки,

Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг,

Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь,

Нікополь – Тимкове – Нікополь,

Марганець – Нікополь.

Львівська залізниця

Львів – Трускавець – Львів,

Львів – Сянки – Львів,

Львів – Ужгород – Львів,

Ходорів – Стрий – Ходорів,

Мостиська – Львів – Мостиська,

Львів – Мостиська – Держкордон,

Львів – Шкло – Львів,

Стрий – Самбір – Стрий,

Стрий – Львів,

Львів – Лавочне – Львів,

Львів – Мукачево,

Мукачево – Стрий,

Лавочне – Мукачево – Лавочне,

Мукачево – Ужгород – Сянки та зворотно,

Рава-Руська – Львів – Рава-Руська,

Стоянів – Львів – Стоянів,

Сокаль – Львів – Сокаль,

Львів – Ходорів – Львів,

Ланівці – Тернопіль – Ланівці,

Заліщики – Тернопіль – Заліщики,

Ходорів (Підвисоке) – Тернопіль – Ходорів (Підвисоке),

Сокаль – Ізов – Червоноград та зворотно,

Ківерці – Стоянів – Ківерці,

Ківерці – Радехів – Ківерці,

Злочів – Львів – Злочів,

Тернопіль – Львів – Тернопіль,

Тернопіль – Красне – Тернопіль,

Рівне – Здолбунів – Львів та зворотно,

Львів – Здолбунів – Львів,

Підволочиськ – Тернопіль – Підволочиськ,

Красне – Тернопіль,

Сарни – Ковель – Сарни,

Сарни – Здолбунів – Сарни,

Здолбунів – Луцьк – Ковель та зворотно,

Ковель – Ягодин – Ковель,

Здолбунів – Красне,

Красне – Рівне – Здолбунів,

Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ,

Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ,

Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ,

Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,

Коломия – Рахів – Коломия,

Заліщики – Коломия – Заліщики,

Коломия – Чернівці – Коломия,

Дяково – Королево – Солотвино-1,

Солотвино-1 – Королево,

Королево – Батьово – Королево,

Чоп – Королево,

Львів – Ужгород – Львів,

Львів – Перемишль – Львів,

Львів – Чоп – Львів,

Львів – Хелм – Львів,

Львів – Чернівці – Львів.

Південна залізниця

Суми – Лебединська – Суми,

Суми – Краснопілля – Суми,

Гребінка – Ніжин – Гребінка,

Люботин – Огульці – Люботин,

Полтава – Крюків – Полтава,

Полтава – Огульці – Полтава,

Полтава – Лозова – Полтава,

Полтава – Кременчук – Полтава,

Полтава – Гребінка – Полтава,

Полтава – Кобеляки – Полтава,

Харків-Пасажирський – Огульці – Харків-Пасажирський,

Харків-Пасажирський – Мерчик – Харків-Пасажирський,

Люботин – Мерчик – Люботин,

Харків-Пассажирський – Люботин – Харків-Пасажирський,

Харків-Пасажирський – Красноград – Харків-Пасажирський,

Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,

Харків-Пасажирський – Зміїв – Харків-Пасажирський,

Харків-Пасажирський – Суми – Харків-Пасажирський,

Харків-Пасажирський – Ворожба – Харків-Пасажирський,

Ромодан – Ромни – Ромодан,

Тростянець-Смородине – Кириківка – Тростянець-Смородине;

Тростянець-Смородине – Охтирка – Тростянець-Смородине;

Тростянець-Смородине – Ворожба – Тростянець-Смородине.

Одеська залізниця

Христинівка – Черкаси – Христинівка (по днях тижня),

Христинівка – Умань – Христинівка (щоденно, крім вихідних),

Христинівка – Вапнярка – Христинівка,

Гайворон – Вінниця – Гайворон,

Гайворон – Рудниця – Гайворон,

Т. Шевченко – Гребінка – Т. Шевченко (по днях тижня),

Т. Шевченко – Христинівка – Т. Шевченко,

Черкаси – Т. Шевченко – Черкаси (по непарних),

Миронівка – Знам‘янка – Миронівка,

Т. Шевченко – Висіка – Т. Шевченко,

Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса,

Одеса – Вапнярка – Одеса,

Одеса – Балта – Одеса,

Одеса – Роздільна – Одеса,

Одеса – Мигаєве,

Балта – Помічна,

Одеса – Мартинівська – Одеса,

Знам’янка – Цвіткове – Знам’янка,

Знам‘янка – Тимкове – Знам‘янка,

Миронівка – Цвіткове – Миронівка,

Знам’янка – П’ятихатки – Знам’янка,

Помічна – Людмилівка – Помічна,

Шевченко – Помічна – Шевченко (по середах та суботах),

Помічна – Долинська – Помічна,

Долинська – Тимкове – Долинська (щоденно, крім понеділка),

Помічна – Знам’янка – Помічна.

Читайте також: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон