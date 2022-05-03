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Графік евакуаційних поїздів на 3 травня від Укрзалізниці
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Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 3 травня.
Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 травня на сайті компанії.
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Графік додаткових евакуаційних поїздів на 3 травня
- 16:30 – 234/233 Покровськ-Львів
Напрямки курсування приміських поїздів на 3 травня
Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.
Південно-Західна залізниця
- Жмеринка – Козятин – Жмеринка,
- Жмеринка – Рахни – Жмеринка,
- Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,
- Жмеринка – Могилів-Подільський – Жмеринка,
- Жмеринка – Гречани – Жмеринка,
- Хмельницький – Підволочиськ – Хмельницький,
- Шепетівка – Коростень – Шепетівка,
- Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хмельницький,
- Київ – Гребінка – Київ,
- Київ – Яготин – Київ,
- Фастів – Київ – Фастів,
- Роток – Київ – Роток,
- Коростень – Житомир – Коростень,
- Коростень – Вінниця – Коростень,
- Коростень – Бережесть,
- Овруч – Коростень,
- Коростень – Ірша – Коростень,
- Київ-Волинський – Бровари,
- Київ-Волинський – Ніжин – Київ-Волинський;
- Гребінка – Борщагівка-Техн.,
- Мотовилівка – Фастів,
- Київ – Баришівка – Київ,
- Дарниця – Київ-Пасажирський – Святошин – Почайна – Дарниця та зворотно,
- Київ – Житомир – Київ,
- Терещенська – Новгород-Сіверський – Терещенська,
- Ніжин – Чернігів – Ніжин,
- Коростень – Олевськ – Коростень,
- Конотоп – Ніжин – Конотоп,
- Конотоп – Ворожба – Конотоп,
- Конотоп – Бахмач – Конотоп,
- Конотоп – Хутір Михайлівський – Конотоп.
Також курсуватимуть приміські поїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни. Також курсуватимуть приміські поїзди Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.
Придніпровська залізниця
- Запоріжжя – Синельникове – Запоріжжя,
- Запоріжжя – Канцерівка – Запоріжжя,
- Нікополь – Запоріжжя – Нікополь,
- Запоріжжя-2 – Запоріжжя-Ліве – Запоріжжя-2,
- Дніпро – Кам’янське – Дніпро,
- Дніпро – П’ятихатки – Дніпро,
- П’ятихатки – Кривий Ріг – П’ятихатки,
- Кривий Ріг – Апостолове – Кривий Ріг,
- Пятихатки – Тимкове – Пятихатки,
- Кривий Ріг-Сорт – Кривий Ріг-Гол – Кривий Ріг-Сорт,
- Дніпро – Кривий Ріг – Дніпро,
- П’ятихатки – Рокувата – П’ятихатки,
- Дніпро – Чаплине – Дніпро,
- Чаплине – Синельникове,
- Дніпро – Межова – Дніпро,
- Чаплине – Межова – Чаплине,
- Дніпро – Покровськ – Дніпро,
- Дніпро – Лозова – Дніпро,
- Лозова – Синельникове,
- Дніпро – Синельникове,
- Красноград – Дніпро – Красноград
- Апостолове – Дніпро-Лоцманське – Апостолове,
- П’ятихатки – Терни – П’ятихатки,
- П’ятихатки – Червоний Шахтар – П’ятихатки,
- Кривий Ріг – Інгулець – Кривий Ріг,
- Нікополь – Кривий Ріг – Нікополь,
- Нікополь – Тимкове – Нікополь,
- Марганець – Нікополь.
Львівська залізниця
- Львів – Трускавець – Львів,
- Львів – Сянки – Львів,
- Львів – Ужгород – Львів,
- Ходорів – Стрий – Ходорів,
- Мостиська – Львів – Мостиська,
- Львів – Мостиська – Держкордон,
- Львів – Шкло – Львів,
- Стрий – Самбір – Стрий,
- Стрий – Львів,
- Львів – Лавочне – Львів,
- Львів – Мукачево,
- Мукачево – Стрий,
- Лавочне – Мукачево – Лавочне,
- Мукачево – Ужгород – Сянки та зворотно,
- Рава-Руська – Львів – Рава-Руська,
- Стоянів – Львів – Стоянів,
- Сокаль – Львів – Сокаль,
- Львів – Ходорів – Львів,
- Ланівці – Тернопіль – Ланівці,
- Заліщики – Тернопіль – Заліщики,
- Ходорів (Підвисоке) – Тернопіль – Ходорів (Підвисоке),
- Сокаль – Ізов – Червоноград та зворотно,
- Ківерці – Стоянів – Ківерці,
- Ківерці – Радехів – Ківерці,
- Злочів – Львів – Злочів,
- Тернопіль – Львів – Тернопіль,
- Тернопіль – Красне – Тернопіль,
- Рівне – Здолбунів – Львів та зворотно,
- Львів – Здолбунів – Львів,
- Підволочиськ – Тернопіль – Підволочиськ,
- Красне – Тернопіль,
- Сарни – Ковель – Сарни,
- Сарни – Здолбунів – Сарни,
- Здолбунів – Луцьк – Ковель та зворотно,
- Ковель – Ягодин – Ковель,
- Здолбунів – Красне,
- Красне – Рівне – Здолбунів,
- Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ,
- Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ,
- Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ,
- Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
- Коломия – Рахів – Коломия,
- Заліщики – Коломия – Заліщики,
- Коломия – Чернівці – Коломия,
- Дяково – Королево – Солотвино-1,
- Солотвино-1 – Королево,
- Королево – Батьово – Королево,
- Чоп – Королево,
- Львів – Ужгород – Львів,
- Львів – Перемишль – Львів,
- Львів – Чоп – Львів,
- Львів – Хелм – Львів,
- Львів – Чернівці – Львів.
Південна залізниця
- Суми – Лебединська – Суми,
- Суми – Краснопілля – Суми,
- Гребінка – Ніжин – Гребінка,
- Люботин – Огульці – Люботин,
- Полтава – Крюків – Полтава,
- Полтава – Огульці – Полтава,
- Полтава – Лозова – Полтава,
- Полтава – Кременчук – Полтава,
- Полтава – Гребінка – Полтава,
- Полтава – Кобеляки – Полтава,
- Харків-Пасажирський – Огульці – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Мерчик – Харків-Пасажирський,
- Люботин – Мерчик – Люботин,
- Харків-Пассажирський – Люботин – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Красноград – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Зміїв – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Суми – Харків-Пасажирський,
- Харків-Пасажирський – Ворожба – Харків-Пасажирський,
- Ромодан – Ромни – Ромодан,
- Тростянець-Смородине – Кириківка – Тростянець-Смородине;
- Тростянець-Смородине – Охтирка – Тростянець-Смородине;
- Тростянець-Смородине – Ворожба – Тростянець-Смородине.
Одеська залізниця
- Христинівка – Черкаси – Христинівка (по днях тижня),
- Христинівка – Умань – Христинівка (щоденно, крім вихідних),
- Христинівка – Вапнярка – Христинівка,
- Гайворон – Вінниця – Гайворон,
- Гайворон – Рудниця – Гайворон,
- Т. Шевченко – Гребінка – Т. Шевченко (по днях тижня),
- Т. Шевченко – Христинівка – Т. Шевченко,
- Черкаси – Т. Шевченко – Черкаси (по непарних),
- Миронівка – Знам‘янка – Миронівка,
- Т. Шевченко – Висіка – Т. Шевченко,
- Одеса – Кароліно-Бугаз – Одеса,
- Одеса – Вапнярка – Одеса,
- Одеса – Балта – Одеса,
- Одеса – Роздільна – Одеса,
- Одеса – Мигаєве,
- Балта – Помічна,
- Одеса – Мартинівська – Одеса,
- Знам’янка – Цвіткове – Знам’янка,
- Знам‘янка – Тимкове – Знам‘янка,
- Миронівка – Цвіткове – Миронівка,
- Знам’янка – П’ятихатки – Знам’янка,
- Помічна – Людмилівка – Помічна,
- Шевченко – Помічна – Шевченко (по середах та суботах),
- Помічна – Долинська – Помічна,
- Долинська – Тимкове – Долинська (щоденно, крім понеділка),
- Помічна – Знам’янка – Помічна.
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