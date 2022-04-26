Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці
-
- 9
Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 26 квітня.
Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 26 квітня на сайті компанії.
І ще: Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок
Графік додаткових евакуаційних поїздів на 26 квітня
- 14:00 – 5501 – Новозолотарівка-Лозова
- 16:10 – 7931 – Покровськ-Дніпро
- 23:30 – 234/233 – Чоп-Дніпро
- 11:30 – 219/220 – Запоріжжя-1-Львів
- 14:30 – 220/219 – Львів -Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 – Покровськ-Чоп
- 23:30 – 234/233 – Чоп-Дніпро
- 4:00 – 229/230 – Ужгород-Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 – Харків-Пас.-Ужгород
- 22:32 – 238/237 – Одеса-Головна-Ужгород
Напрямки курсування приміських поїздів на 26 квітня
Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.
Читайте також: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
15:51Джамала перед матчем Динамо – Боруссія виконала Ave Maria: її присвятила маріупольцям
-
15:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
-
14:49Як виглядають університети Харкова, поруйновані російськими ракетами: потужні фото
-
14:21"Довго не хотів говорити": Ектор Хіменес-Браво розчулив своєю історією про Україну
-
13:56"Благодатний вогонь зійшов": військові за свята ліквідували купу ворожої техніки – відео
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:24НБУ дозволив не видавати термінальні чеки: як повернути товар у таких випадках
-
12:54"Божественне втручання": Подоляк прокоментував вибухи у прикордонних областях РФ
-
12:21Як iPhone для росіян перетворюється на "цеглину"
-
11:52Не більше двох в одні руки: британців обмежують у певних товарах через війну в Україні
-
11:23Скільки американців підтримують постачання зброї в Україну: результати опитування
-
10:51"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
-
10:25"Ворог не сховається": воїни ЗСУ ефектно знищили російський танк – відео
-
09:52Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:29Як подати докази злочинів окупантів проти українців: проста інструкція
-
08:48Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
-
08:20Як відновити сили, якщо немає часу на сон
- 26 квітня
-
20:54Оззі Осборн вирішив поселити біженців з України у своєму особняку
-
20:2227 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:49В Україні запустили гарячу лінію щодо виплат переселенцям та допомоги безробітним
-
18:50Де отримати безплатну допомогу від лікарів онлайн: перелік від МОЗ
-
18:18Українські солдати влаштували барбекю просто на хвостовику крилатої ракети: фотофакт
-
17:47Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
-
17:19В Україні почав курсувати медичний потяг: як виглядає мобільний госпіталь зсередини
-
15:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
-
10:51"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
-
08:48Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
- 26 квітня
-
15:23Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці
-
12:50Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року
-
09:20Укрпошта показала, яку марку випустить наступною (фото)
- 25 квітня
-
20:52Люди зі сталі: Табаков присвятив нову пісню про Маріуполь його захисникам
-
17:21Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп на саундтрек до серіалу "Ейфорія"
-
14:51Українську книгу "Майя та її мами" видали у 6 країнах, кошти від продажу – для України
-
08:26Поливаний понеділок 2022: традиції і обряди, що не можна робити
- 24 квітня
-
19:39Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото
-
15:19Як не стати жертвами квартирних крадіїв на Великдень: рекомендації від поліції
-
10:22Просимо в Бога, щоб здійснилась наша мрія: Зеленський привітав українців з Великоднем
-
09:25Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2022 своїми словами
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 23 квітня
-
20:19У Мінцифри відповіли на поширені питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб
-
18:21Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування
-
15:23Менше сліз, більше дій: українки зняли потужне відео на пісню KAZKA "Плакала"
-
12:51Борщ. Секретний інгредієнт: дивіться фільм про унікальну Україну від Євгена Клопотенка
-
09:17Соняхи, ЗСУ, трактор: понад 30 патріотичних писанок, які підкорили мережу
- 22 квітня
-
19:50Разом до перемоги: українські зірки й талановиті діти заспівали пісню про Україну
-
17:22Інтерактивна мапа перейменованих вулиць: в Україні створили дерусифіковану карту
-
14:26Польський пекар випікає в Бучі хліб і паски для українців – фото
-
10:52Kalush Orchestra виступив в Ірпені просто неба – відео
- 21 квітня
-
20:51ЗСУ – четверта армія НАТО, як заявив член Атлантичної ради Юрій Романюк