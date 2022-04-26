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Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці

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Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці - фото 1

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 26 квітня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 26 квітня на сайті компанії.

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Графік додаткових евакуаційних поїздів на 26 квітня

  • 14:00 – 5501 – Новозолотарівка-Лозова
  • 16:10 – 7931 – Покровськ-Дніпро
  • 23:30 – 234/233 – Чоп-Дніпро
  • 11:30 – 219/220 – Запоріжжя-1-Львів
  • 14:30 – 220/219 – Львів -Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 – Покровськ-Чоп
  • 23:30 – 234/233 – Чоп-Дніпро
  • 4:00 – 229/230 – Ужгород-Харків-Пас.
  • 11:30 – 229/230 – Харків-Пас.-Ужгород
  • 22:32 – 238/237 – Одеса-Головна-Ужгород

Напрямки курсування приміських поїздів на 26 квітня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці - фото 504000

Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці - фото 504001

Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці - фото 504002

Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці - фото 504003

Графік евакуаційних поїздів на 26 квітня від Укрзалізниці - фото 504004

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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