Графік евакуаційних поїздів на 2 квітня від Укрзалізниці

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 2 квітня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 2 квітня на сайті компанії.

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Графік евакуаційних поїздів на 2 квітня

Краматорськ

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів

Інші

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Напрямки курсування приміських поїздів на 2 квітня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

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