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Графік евакуаційних поїздів на 14 травня від Укрзалізниці

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Графік евакуаційних поїздів на 14 травня від Укрзалізниці - фото 1

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 14 травня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 14 травня на сайті компанії.

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Графік додаткових евакуаційних поїздів на 14 травня

З 14 травня Україною курсуватиме тільки цей евакуаційний потяг, адже попит на евакуацію людей знизився.

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

Напрямки курсування приміських поїздів на 14 травня

Також Укрзалізниця продовжує забезпечувати приміські залізничні перевезення.

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Графік евакуаційних поїздів на 14 травня від Укрзалізниці - фото 505229

Графік евакуаційних поїздів на 14 травня від Укрзалізниці - фото 505230

Графік евакуаційних поїздів на 14 травня від Укрзалізниці - фото 505231

Графік евакуаційних поїздів на 14 травня від Укрзалізниці - фото 505232

Графік евакуаційних поїздів на 14 травня від Укрзалізниці - фото 505233

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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