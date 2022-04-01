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війна

Графік евакуаційних поїздів на 1 квітня від Укрзалізниці

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Графік евакуаційних поїздів на 1 квітня від Укрзалізниці - фото 1

Укрзалізниця безперебійно працює в режимі евакуації мирного населення з гарячих точок України. Читайте далі, як курсуватимуть потяги сьогодні, 1 квітня.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала графік евакуаційних поїздів на 1 квітня на сайті компанії.

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Графік евакуаційних поїздів на 1 квітня

Краматорськ

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів

Інші

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 1 квітня

Польща

  • 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль*
  • 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Перемишль*
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

Словаччина

  • 11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)

Угорщина

  • Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачеве – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт*

Чехія

  • Квитки на рейси відсутні

Румунія

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

Зверніть увагу! На напрямках з позначкою "*" відкрито продаж квитків.

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