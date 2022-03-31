Графік евакуаційних потягів на 31 березня

В Україні продовжується евакуація мирних громадян з гарячих бойових точок на безпечні території. В Укрзалізниці оновили графік евакуаційних поїздів на 31 березня.

Перелік як внутрішніх, так і міжнародних евакуаційних потягів опублікували на сайті Укрзалізниці.

І ще Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок

Графік евакуаційних поїздів на 31 березня

Київ

00:40 – №130/129 Івано-Франківськ – Кременчук*

01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.

01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.**

03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ**

04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд*

05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – №142/141 Львів – Лозова

07:05 – №722 Дарниця – Харків-Пас.

08:30 – №715/716 Київ-Пас – Перемишль *

09:00 – №717 Дарниця – Львів

11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*

13:09 – №142/141 Лозова – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ**

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський**

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів**

17:06 – №743 Дарниця – Львів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвине

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород**

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*

19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів**

20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород**

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта**

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп**

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель**

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*

21:33 — №149/150 Полтава Південь — Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці**

22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів**

22:40 – №130/129 Кременчук – Івано-Франківськ

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

Одеса

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів**

18:13 – №77/78 Одеса-Головна – Ковель

18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль *

18:22 – №38/37 Одеса-Головна – Ужгород**

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів**

21:56 – 353/54 Одеса-Головна – Дніпро*

21:56 – №563/564 Одеса-Головна – Кривий Ріг*

22: 03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*

22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Полтава

06: 03 – № 15/16 Рахів – Харків-Пас.

07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*

15:21 — №149/150 Полтава Южн — Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

23:42 – №8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*

Харків

03:46 – №142/141 Лозова – Львів

07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова *

09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів

11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

12: 06 – №45/46 Лозова – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро *

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець**

20:35 – №138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 – №8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*

22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова*

Вінниця

03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*

04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас *

07:53 – №716/715 Перемишль – Київ-Пас*

08:30 – №715/716 Київ-Пас – Перемишль*

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський**

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*

23: 46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

Запоріжжя

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

Дніпро

03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова *

04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

05:37 – №85/86 Львів – Запоріжжя-1**

05:37 – №87/88 Ковель – Запоріжжя-1**

06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1*

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм*

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець**

16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**

17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**

17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*.

Зверніть увагу! На рейси з позначкою "*" квитки є у продажу; "**" – квитки у продажу будуть з 1 квітня.

Додаткові евакуаційні рейси на 31 березня

Краматорськ

13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів

16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів.

Інші

14:00 – №5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – №7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси на 31 березня

Польща

07:10 – 35/36 Львів – Перемишль*

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Перемишль*

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль*

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина

11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу

Угорщина

Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачеве – Будапешт*

16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт*

* квитки у продажу

Чехія

12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

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