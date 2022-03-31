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Графік евакуаційних потягів на 31 березня
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В Україні продовжується евакуація мирних громадян з гарячих бойових точок на безпечні території. В Укрзалізниці оновили графік евакуаційних поїздів на 31 березня.
Перелік як внутрішніх, так і міжнародних евакуаційних потягів опублікували на сайті Укрзалізниці.
І ще Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок
Графік евакуаційних поїздів на 31 березня
Київ
- 00:40 – №130/129 Івано-Франківськ – Кременчук*
- 01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.
- 01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
- 02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.**
- 03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ**
- 04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд*
- 05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький
- 05:40 – №142/141 Львів – Лозова
- 07:05 – №722 Дарниця – Харків-Пас.
- 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Перемишль *
- 09:00 – №717 Дарниця – Львів
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*
- 13:09 – №142/141 Лозова – Львів
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ**
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський**
- 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів**
- 17:06 – №743 Дарниця – Львів
- 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвине
- 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
- 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*
- 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород**
- 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*
- 19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*
- 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів**
- 20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород**
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**
- 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта**
- 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп**
- 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
- 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель**
- 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
- 21:33 — №149/150 Полтава Південь — Чернівці
- 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці**
- 22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород
- 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів**
- 22:40 – №130/129 Кременчук – Івано-Франківськ
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
- 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**
Одеса
- 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів**
- 18:13 – №77/78 Одеса-Головна – Ковель
- 18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль *
- 18:22 – №38/37 Одеса-Головна – Ужгород**
- 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
- 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів**
- 21:56 – 353/54 Одеса-Головна – Дніпро*
- 21:56 – №563/564 Одеса-Головна – Кривий Ріг*
- 22: 03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
- 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
- 22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Полтава
- 06: 03 – № 15/16 Рахів – Харків-Пас.
- 07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
- 15:21 — №149/150 Полтава Южн — Чернівці
- 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 23:42 – №8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*
Харків
- 03:46 – №142/141 Лозова – Львів
- 07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова *
- 09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів
- 11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 12: 06 – №45/46 Лозова – Ужгород
- 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів
- 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро *
- 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець**
- 20:35 – №138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:43 – №8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*
- 22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова*
Вінниця
- 03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
- 04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас *
- 07:53 – №716/715 Перемишль – Київ-Пас*
- 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Перемишль*
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський**
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
- 23: 46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**
Запоріжжя
- 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**
- 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**
- 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**
- 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*
Дніпро
- 03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова *
- 04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
- 05:37 – №85/86 Львів – Запоріжжя-1**
- 05:37 – №87/88 Ковель – Запоріжжя-1**
- 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
- 09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1*
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм*
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець**
- 16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**
- 17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**
- 17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп
- 21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*.
Зверніть увагу! На рейси з позначкою "*" квитки є у продажу; "**" – квитки у продажу будуть з 1 квітня.
Додаткові евакуаційні рейси на 31 березня
Краматорськ
- 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів
- 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів.
Інші
- 14:00 – №5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – №7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро.
Міжнародні евакуаційні рейси на 31 березня
Польща
- 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль*
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Перемишль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина
- 11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина
- Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачеве – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт*
* квитки у продажу
Чехія
- 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін
Румунія
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.
Читайте також: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон
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