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війна

Графік евакуаційних потягів на 31 березня

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Графік евакуаційних потягів на 31 березня - фото 1

В Україні продовжується евакуація мирних громадян з гарячих бойових точок на безпечні території. В Укрзалізниці оновили графік евакуаційних поїздів на 31 березня.

Перелік як внутрішніх, так і міжнародних евакуаційних потягів опублікували на сайті Укрзалізниці.

І ще Укрзалізниця запускає для киян кільцевий маршрут електрички: повний перелік зупинок

Графік евакуаційних поїздів на 31 березня

Київ

  • 00:40 – №130/129 Івано-Франківськ – Кременчук*
  • 01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.
  • 01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.**
  • 03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ**
  • 04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд*
  • 05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький
  • 05:40 – №142/141 Львів – Лозова
  • 07:05 – №722 Дарниця – Харків-Пас.
  • 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Перемишль *
  • 09:00 – №717 Дарниця – Львів
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*
  • 13:09 – №142/141 Лозова – Львів
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ**
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський**
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів**
  • 17:06 – №743 Дарниця – Львів
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвине
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород**
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*
  • 19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів**
  • 20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород**
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта**
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп**
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель**
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
  • 21:33 — №149/150 Полтава Південь — Чернівці
  • 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці**
  • 22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів**
  • 22:40 – №130/129 Кременчук – Івано-Франківськ
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

Одеса

  • 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів**
  • 18:13 – №77/78 Одеса-Головна – Ковель
  • 18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль *
  • 18:22 – №38/37 Одеса-Головна – Ужгород**
  • 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
  • 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів**
  • 21:56 – 353/54 Одеса-Головна – Дніпро*
  • 21:56 – №563/564 Одеса-Головна – Кривий Ріг*
  • 22: 03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
  • 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
  • 22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Полтава

  • 06: 03 – № 15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
  • 15:21 — №149/150 Полтава Южн — Чернівці
  • 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 23:42 – №8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*

Харків

  • 03:46 – №142/141 Лозова – Львів
  • 07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова *
  • 09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів
  • 11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 12: 06 – №45/46 Лозова – Ужгород
  • 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів
  • 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро *
  • 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець**
  • 20:35 – №138/137 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 – №8/7 Харків-Пас. — Одеса-Головна*
  • 22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова*

Вінниця

  • 03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
  • 04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас *
  • 07:53 – №716/715 Перемишль – Київ-Пас*
  • 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Перемишль*
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський**
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
  • 23: 46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

Запоріжжя

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

Дніпро

  • 03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова *
  • 04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
  • 05:37 – №85/86 Львів – Запоріжжя-1**
  • 05:37 – №87/88 Ковель – Запоріжжя-1**
  • 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
  • 09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1*
  • 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм*
  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець**
  • 16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**
  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп
  • 21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*.

Зверніть увагу! На рейси з позначкою "*" квитки є у продажу; "**" – квитки у продажу будуть з 1 квітня.

Додаткові евакуаційні рейси на 31 березня

Краматорськ

  • 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів.

Інші

  • 14:00 – №5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 16:10 – №7931 Покровськ – Дніпро
  • 23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси на 31 березня

Польща

  • 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль*
  • 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Перемишль*
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина

  • 11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу

Угорщина

  • Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачеве – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт*

* квитки у продажу

Чехія

  • 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін

Румунія

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

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