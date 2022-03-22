Графік евакуаційних потягів на 22 березня

Повномасштабна евакуація жителів зі східних областей триває. Стало відомо, як курсуватимуть потяги сьогодні, 22 березня.

Так, пресслужба Укрзалізниці опублікувала у Facebook графік руху евакуаційних поїздів на 22 березня. Додаткові рейси відправлятимуться з Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Краматорська та Одеси.

І ще: Евакуація машини поїздом: в Україні почали курсувати вагони-автомобілевози

Графік евакуаційних потягів на 22 березня

Харків

7:50 – № 905/906 Харків – Хелм

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

Кривий Ріг

11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів

Краматорськ

13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів

16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів

Одеса

22:32 – Одеса – Ужгород

Київ

8:00 – Київ (ст. Дарниця) – Львів

19:13 – Київ – Хелм.

Зверніть увагу! Посадка у Києві можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години. Нагадуємо, комендантська година триває до 7:00 23 березня.

Читайте також: Укрзалізниця повертає оплату за проїзд на деяких рейсах: перелік напрямків