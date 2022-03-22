Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Графік евакуаційних потягів на 22 березня

  • 46
Графік евакуаційних потягів на 22 березня - фото 1

Повномасштабна евакуація жителів зі східних областей триває. Стало відомо, як курсуватимуть потяги сьогодні, 22 березня.

Так, пресслужба Укрзалізниці опублікувала у Facebook графік руху евакуаційних поїздів на 22 березня. Додаткові рейси відправлятимуться з Києва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Краматорська та Одеси.

І ще: Евакуація машини поїздом: в Україні почали курсувати вагони-автомобілевози

Графік евакуаційних потягів на 22 березня

Харків

  • 7:50 – № 905/906 Харків – Хелм
  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород
  • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів

  • Дніпро

  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

  • Кривий Ріг

  • 11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів

Краматорськ

  • 13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів

Одеса

  • 22:32 – Одеса – Ужгород

Київ

  • 8:00 – Київ (ст. Дарниця) – Львів
  • 19:13 – Київ – Хелм.

Зверніть увагу! Посадка у Києві можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години. Нагадуємо, комендантська година триває до 7:00 23 березня.

Читайте також: Укрзалізниця повертає оплату за проїзд на деяких рейсах: перелік напрямків

пропозиції партнерів
Новини