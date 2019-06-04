Град і спека: прогноз погоди в Україні на 5 червня

5 червня в Україні втримається ледь не найспекотніша погода у всій Європі, однак це не завадить поверненню дощів з грозами. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

5 червня, у середу, по всій країні очікується тепла та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, Україна опиниться серед найспекотніших країн Європи – до +24+29, а в південних і східних областях навіть до +28+33.

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"Ну, дощами нас також не здивуєш, у більшості областей України завтра знову короткочасні дощі або й зливи, грози, під час гроз шквали та можливий град. Північно-східна частина України, Сумщина, Харківщина, побудуть без істотних опадів. Нюанс. У середу в східних областях передбачається поривчастий, до сильного, вітер!" – зазначила вона.

У Києві у середу пройдуть періодичні дощі з грозою, вдень до +25+27 тепла.

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