Мадонна впала зі стільця під час концерту і розплакалася: фото

Американська співачка Мадонна під час свого виступу в Парижі не втримала рівновагу і впала зі стільця. Їй допомогла піднятися танцівниця. Проте зірка не змогла приховати сліз від болю.

Так, під час шоу 61-річна Мадонна виконувала танцювальні рухи на стільці і несподівано звалилася. Одна з артисток балету допомогла співачці піднятися на ноги. Глядачі відзначили, що співачка не змогла стримати сліз.

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У мережі також з'явилася фото Мадонни після виступу. На ньому видно, що артистка залишає концертний зал з тростиною в руках. Як відомо, раніше виконавиця отримала травму коліна, однак вирішила виступу не скасовувати.

У гастрольному турі Madame X Tour у Мадонни заплановано 79 концертів, їй залишилося виступити на 8. Перший концерт відбувся 17 вересня 2019 року в Бруклінському музичної академії в Нью-Йорку. Заключне шоу заплановано 8 березня 2020 року в Парижі.

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